Жители Таганрога фиксируют глобальный сбой в работе Telegram

12 марта с самого утра пользователи Telegram в Таганроге и Ростовской области жалуются на глобальный сбой в работе популярного мессенджера.

У многих Telegram не работает ни на смартфонах, ни на компьютерах. Другие смогли войти в мессенджер только с помощью VPN-сервисов. При этом фото и видео не загружаются, сообщения отправляются с большой задержкой.

Проблемы с Telegram таганрожцы ощущают уже давно и успели к ним привыкнуть, однако сбой 12 марта за последнее время стал самым масштабным.

По данным сервиса сбой.рф, сегодняшний сбой в Telegram затронул порядка 20 регионов России (более 3000 обращений), причем больше всего жалоб поступает из Москвы и Санкт-Петербург. Из Ростовской области поступило около 2% сообщений на проблемы в работе мессенджера.

Напомним, Роскомнадзор продолжает ужесточать контроль над популярными мессенджерами, что приводит к заметным сбоям в их работе по всей стране. Начало ограничений было положено еще в августе 2025 года, когда ведомство заблокировало функцию голосовых звонков в Telegram и WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России). В Роскомнадзоре объяснили это решение тем, что платформы активно используются для мошеннических действий, а также для вербовки в диверсионную и террористическую деятельность.

С начала февраля 2026 года были усилены меры в отношении Telegram: регулятор ввел ограничение скорости передачи данных, что привело к значительным задержкам, особенно при отправке файлов. Уже 9–10 февраля пользователи по всей России начали массово фиксировать масштабные сбои и проблемы с доступом к сервису.

12 марта ситуацию с Telegram прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он назвал условия для снятия блокировки.

«Выполнить положения законодательства Российской Федерации, быть на гибком контакте с нашими властями и найти вариант для решения проблем, которые стоят», — приводит РИА Новости слова Пескова.

Отметим, что федеральные СМИ распространяют сведения о полной блокировке Telegram в России с 1 апреля 2026 года, делая акцент на том, что Роскомнадзор эти данные ни подтверждает и ни опровергает.

