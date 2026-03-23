Жители аварийного дома в Таганроге получат новые квартиры или денежную компенсацию

Жители Таганрога бьют тревогу из-за аварийного состояния дома на улице Большая Бульварная, 9-2, где в квартирах начали обрушаться фрагменты потолков. Люди просят городские власти решить вопрос с их расселением.

За комментариями мы обратились в городскую администрацию, где подтвердили, что многоквартирный дом был официально признан аварийным в 2025 году. Здание включено в областную адресную программу, утвержденную постановлением Правительства Ростовской области от 28.10.2024 № 750. В связи с изъятием 27 февраля 2026 года земельного участка под домом для муниципальных нужд, ведется работа по выделению финансирования на расселение.

После получения средств из областного бюджета и при отсутствии обременений на имущество с собственниками будут заключены соглашения об изъятии жилых помещений, непригодных для проживания. В соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса РФ, им будет предложен выбор: денежная компенсация или предоставление другого жилого помещения. Нанимателям муниципального жилья будут предоставлены иные благоустроенные квартиры по договору социального найма.

