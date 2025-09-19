Жителей Таганрога возмутили пристающие к прохожим алкоголики

Непростая ситуация с асоциальными личностями сложилась в районе жилых домов на улицах Ждановской, Фучика и Ватутина в Таганроге. Как пишет одно из местных интернет СМИ, здесь регулярно проходят «пьяные сборища прямо у подъездов».

В публикации отмечается, что компании алкоголиков начинают собираться с утра, когда жильцы идут на работу, а дети — в школы. И наблюдают за «попойками, разборками и мордобоями». Днем пьяницы укладываются спать там же, где и выпивали, в том числе на тротуарах.

«Проблема затрагивает сразу восемь двухэтажных домов, расположенных между частным сектором. Местные жители отмечают, что нетрезвые компании не просто занимают общественное пространство, но и активно взаимодействуют с прохожими — попрошайничают деньги и сигареты», — сообщает источник.

«Как с этим бороться?», — задаются резонным вопросом горожане.

В администрации Таганрога, куда мы обратились за разъяснениями, ответили, что сигнал передан в правоохранительные органы.

«Информация направлена в УМВД России по Таганрогу для проведения профилактических мероприятий в указанном районе по выявлению и пресечению правонарушений, связанных с распитием спиртных напитков и аморальным поведением граждан в общественных местах», — говорится в комментарии городских властей.

Фото: «Блокнот Таганрог»