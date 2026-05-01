Жителей Таганрога поздравляют с Праздником Весны и Труда

Дорогие таганрожцы! Примите самые теплые и искренние поздравления с Праздником Весны и Труда!

Первомай по праву считается народным праздником, который искренне любим всеми. Для людей старшего поколения этот день – символ солидарности, единения общества и уважения к труду, а для молодежи – это праздник весны и обновления природы, который наполняет сердца надеждой на лучшее, побуждает к новым свершениям и воплощению самых смелых планов.

Время наделяет Первомай новыми смыслами, но главное остается неизменным: всё лучшее, что нас окружает, – это результат человеческого труда, таланта и упорства. И сегодняшний праздник – хороший повод сказать спасибо каждому, кто добросовестно трудится на благо Таганрога: в школах и больницах, на заводах и строительных площадках, в сфере ЖКХ и культуры. Все вместе мы создаем наше будущее – благоустраиваем дворы и парки, строим новые объекты, просто заботимся друг о друге. И только объединив наши усилия, мы сможем преодолеть любые трудности и построить общество, в котором ценятся труд, справедливость и уважение к каждому человеку.

Спасибо каждому из вас за неравнодушие и искреннюю любовь к родному городу! Пусть этот праздник принесет вам хорошее настроение, заряд бодрости и оптимизма. Желаем вам крепкого здоровья, благополучия и успехов во всех ваших начинаниях! Мира, добра и процветания вам и вашим семьям!

Светлана КАМБУЛОВА, глава города Таганрога

Роман КОРЯКИН, председатель городской Думы.

