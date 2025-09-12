Жителей Таганрога поздравляют с Днем города

Уважаемые таганрожцы! Примите самые искренние поздравления с 327-й годовщиной основания Таганрога!

День города – это наш общий праздник, объединяющий всех – и тех, кто здесь родился и вырос, и тех, кто однажды приехал сюда учиться или работать и остался навсегда. Город воинской славы. Город с богатейшей историей. Город, который создаете вы – его жители. В сердце каждого из нас Таганрог занимает особое место.

Мы гордимся нашими известными земляками, прославившими Таганрог упорным трудом, заслугами в спорте, науке, искусстве. Мы свято чтим память тех, кто в тяжелые времена защищал наш город от врагов. Нынешнее поколение таганрожцев бережно хранит и приумножает потенциал своей малой родины новыми победами и достижениями. Мы с гордостью наблюдаем, как преображается и хорошеет Таганрог, как благоустраиваются общественные пространства, формируется комфортная городская среда, развивается туристическая привлекательность. Главная заслуга в этом принадлежит именно вам, дорогие земляки!

В этот праздничный день мы благодарим каждого из вас за труд, за любовь и преданность городу, за заботу о нем. Отдельные слова благодарности – тем таганрожцам, которые сейчас на поле боя защищают не только суверенитет России, но и ее традиции и ценности. Мы верим в вас и гордимся вами!

От всей души желаем всем крепкого здоровья, благополучия, радости и оптимизма! Пусть в этом городе исполнятся ваши заветные мечты и желания, а новые свершения продолжат интересную и яркую историю Таганрога!

С праздником вас, дорогие таганрожцы и гости города! С Днем города, Таганрог!

Светлана Камбулова, глава города Таганрога.

Роман Корякин, председатель городской Думы.