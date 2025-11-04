Жителей Таганрога поздравили с Днем народного единства

Уважаемые жители города Таганрога! Примите самые теплые поздравления с Днем народного единства!

Этот праздник, ставший символом патриотизма и сплоченности нашего многонационального народа, служит нам напоминанием о важнейших вехах истории Отечества. В ней немало примеров непобедимого единства наших предков, которые мужественно защищали свою Родину, отстаивали свободу и независимость страны, укрепляли ее государственность.

Во все времена сплоченность нашего народа помогала ему преодолеть любые испытания. Единство всех граждан России, независимо от их происхождения, национальности или вероисповедания – это и есть та историческая основа, которая крепко связывает наше прошлое, настоящее и будущее. Любовь к Родине, глубокие духовные и исторические традиции, ответственность за судьбу своей страны – это незыблемые ценности, которые мы передаем из поколения в поколение, приумножая достижения наших предков и формируя новейшую историю России. Как и прежде сила нашей страны – в ее людях, а сила россиян – в единстве!

Сегодня, как и много веков назад, сплоченность нашего многонационального народа помогает достойно отвечать на глобальные угрозы и вызовы. Мы поддерживаем тех, кто отважно защищает суверенитет нашей страны в ходе специальной военной операции, помогаем жителям приграничных территорий. Убеждены, что единство, верность долгу и любовь к Родине помогут нам, как это не раз было в истории нашей страны, выстоять и сохранить свободу и независимость.

Дорогие земляки! Пусть День народного единства станет достойным поводом для укрепления лучших традиций нашего народа – патриотизма, взаимопомощи и единения. Желаем вам оптимизма и жизненной стойкости, мира и согласия, успехов во всех делах и добрых начинаниях! С праздником!

Светлана Камбулова, глава города Таганрога

Роман Корякин, председатель городской Думы

Фото donland.ru