В Таганроге продолжается ремонт школ и детсадов, на эти цели выделено более 31 млн рублей 

В муниципальной системе образования Таганрога числится 97 организаций, все они сейчас готовятся к новому учебному году. О том, как проходят ремонты в школах и детских садах на заседании комиссии городской Думы по социальным вопросам рассказала заместитель начальника управления образования Диана Маринченко.

На ремонт помещений учреждений и благоустройство территорий в этом году утвердили расходы в сумме 31 297, 6 тысяч рублей. Исходя из имеющихся средств, в этой сфере задач определили первоочередные мероприятия.

Ремонтом внутренних помещений, рекреаций, кабинетов, туалетов и окон занимаются в Чеховской гимназии, школах №№ 8, 27, 32, 35 и в шести дошкольных учреждениях – детсадах №№ 43, 44, 80, 92 и 100 и 101. Ремонт кровли проводится в двух дошкольных учреждениях – детских садах № 63 и № 100. Обустройством территорий, асфальтированием и восстановлением целостности проездов занимаются в школе № 23 и в детсаду № 4.

По словам Дианы Маринченко, уже выполнен ряд работ. Среди них обустройство подвесного потолка в кабинета № 14 в гимназии Чехова, асфальтирование территории школы № 23, восстановление целостности покрытий проездов, проходов и дорожек в детском саду № 13/38. Закончился ремонт санузлов в детском саду № 43, заменили оконные блоки и восстановили проезды, проходы и дорожки в садике № 44. Завершился ремонт потолка, лестничных пролетов, а также — устройство кабинок санузла в детском саду № 92.

До 30 августа закончат еще многие работы. Например, это ремонт сантехнического оборудования, устранение дефектов стен и потолка в спортивном зале школы № 27, ремонт стен и потолков в школе № 32, ремонт пола рекреации на первом этаже школы № 35. Также, устранят дефекты и повреждения в помещении прачечной детского сада № 8, отремонтируют кровлю, стены и потолок сада № 100, завершат текущий ремонт кровли Центра развития ребенка «Улыбка», ремонт прачечной детского сада № 101.

29 марта в ходе атаки вражеских БПЛА было повреждено здание школы № 26. Нанесен вред фасаду, кровле и оконным блокам. Из резервного фонда администрации Таганрога на проведение восстановительных работ и приобретение утраченного имущества, оборудования и оснащения школы выделено более 12 миллионов рублей. Эти средства пошли на замену оконных блоков и дверей, восстановление и ремонт кровли здания школы, на восстановительный ремонт помещений и системы отопления. Также, они предназначены для приобретения жалюзи на окна, мебели, оснащения кабинетов, приобретение различного оборудования. Срок окончания работ – 20 августа.

На сегодняшний день уже произведена замена блоков окон и дверей, восстановили кровлю и фасад, завершен ремонт системы отопления. Договоры на приобретение мебели и оборудования уже заключены.

Потребность образовательных учреждений в ремонтных работах намного больше, и эти цифры изначально учитывались при планировании городского бюджета. Но сумму, в результате, утвердили намного меньше.

Задачи по ремонту и благоустройству, которые городская сфера образования решала в этом году можно считать срочными для полноценного функционирования детских образовательных учреждений.

«Необходимые ремонтные работы, которые не получилось утвердить в этом году, продолжатся в следующем», — отметила Диана Маринченко.

Кроме того, в Таганроге в нынешнем году благодаря губернаторской программе «Сделаем вместе» в сфере образования реализуется шесть инициативных проектов на общую сумму 16782,9 тысяч рублей. Среди них устройство многофункциональной спортивной площадки и прыжковой ямы на территории лицея № 28. На этом объекте работы уже выполнены и ведется их приемка.

Также, обустраивают воркаут-площадку с зоной отдыха на территории школы № 8. Работы продолжаться до 30 сентября. Такой же финальный срок работ создания многофункциональных спортивных площадок на территориях школ № 31 и № 26, и устройства ограждения территории детсада № 51. Текущий ремонт спортивного зала в школе № 35 выполнят до 31 августа.

Работы планомерно продолжаются на каждой площадке, и по словам Дианы Маринченко, угрозы срыва заявленных сроков пока не наблюдается.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге дорожники наращивают темпы ремонтных работ.

Марина ДАРЕНСКАЯ

Фото: мессенджер «MAX» Светланы Камбуловой