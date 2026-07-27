Разоблачен курьер мошенников, который забрал 7,5 млн у дончанки, потерявшей сына на СВО

Участник аферы работал в 13 регионах по указке кураторов, сообщает «МВД Медиа».

В Ростовской области полицейские задержали 41-летнего жителя Санкт-Петербурга, который помогал телефонным мошенникам выманивать деньги у россиян. Курьер уже успел забрать 7,5 миллиона рублей у 54-летней местной жительницы, потерявшей на спецоперации сына.

Как выяснили сотрудники уголовного розыска, аферисты сначала позвонили женщине и представились работниками военкомата. Они сообщили, что её погибшему сыну-участнику СВО положена государственная награда. Получив доступ к личным данным, те же злоумышленники уже под видом полицейских обвинили женщину в связях с преступниками и убедили, что все сбережения необходимо передать для «декларирования купюр». Испуганная потерпевшая отдала курьеру, который приехал к ней домой, все накопления — более семи с половиной миллионов рублей.

Оперативники перехватили петербуржца с поличным, когда он направлялся к очередной жертве. В ходе разбирательства выяснилось, что задержанный «гастролировал» по европейской части России по указке кураторов, получая за каждый адрес фиксированные 10 тысяч рублей. Всего он успел заработать таким образом около 150 тысяч. При себе у него имелись поддельные бланки с символикой силовых ведомств, которые он использовал для обмана.

В Ростове-на-Дону мужчина попытался распечатать очередную фальшивую справку, но сотрудница копировального центра заметила подозрительные эмблемы в файлах и отказала ему. На допросе задержанный полностью признал вину, подтвердив, что понимал незаконность своих действий. Сейчас полиция установила его причастность как минимум к 13 аналогичным преступлениям в разных регионах страны.

По данному факту следователи территориального отдела МВД возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Суд избрал пособнику аферистов меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

Фото: МВД Медиа