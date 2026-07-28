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На Ростовскую область вновь надвигается ливень и шквалистый ветер до 27 м/с

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В регионе объявлено штормовое предупреждение.

#Погода

МЧС по Ростовской области на 29 июля объявлено штормовое предупреждение: в течение суток местами по региону ожидаются сильные дожди, ливни с грозами и градом, а также порывы ветра до 27 метров в секунду. В связи с непогодой возможны подтопления и повреждения конструкций.

Жителям в период ухудшения погодных условий рекомендовано не оставлять автомобили под деревьями и вблизи рекламных щитов, плотно закрыть окна и убрать вещи с балконов. По возможности стоит переждать пик стихии дома, чтобы избежать риска для жизни и здоровья.

В настоящее время в Ростовской области продолжается ликвидация последствий серьезного урагана, обрушившегося на регион в минувшую субботу, 25 июля. Стихия принесла огромные разрушения, в частности, в 15 городах были порывы систем электроснабжения, только в Ростове были повалены около 1000 деревьев. Также к сожалению, есть погибшие и пострадавшие от природной аномалии. Таганрог от субботней стихии пострадал в меньшей степени, чем другие территории донского региона.

Фото из архива

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Таганрогская правда

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