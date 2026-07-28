Выборы в Госдуму — 2026 в Ростовской области: кто будет нести ответственность за будущее региона и страны

Политолог проанализировал ход подготовки в донском регионе к одному из главных политических событий года.

Выборы в Государственную Думу — одно из главных политических событий года, внимание к ним приковано и в Ростовской области. Жителям Дона предстоит определить, кто из кандидатов сможет эффективно отстаивать интересы региона на федеральном уровне, используя свой опыт и авторитет.

В ходе встречи с депутатами VIII созыва Владимир Путин назвал нынешний период решающим этапом в истории страны, на котором решается судьба народа. «Это никакое не преувеличение, так оно и есть, когда в борьбе и острой конкуренции складываются контуры нового мироустройства», — заявил глава государства. Он также отметил рост политической культуры в России и призвал парламентариев использовать предвыборное время «максимально рачительно и продуктивно».

Как отметил политолог Дмитрий Абросимов, «Единая Россия», будучи партией парламентского большинства, продемонстрировала готовность брать на себя всю ответственность за будущее страны и людей. «На время были забыты межфракционные противоречия, „Единая Россия“ потянула за собой остальные партии, обеспечив принятие всех ключевых решений Президента и Правительства», — констатирует эксперт.

За VIII созыв наибольшее количество законов, внесенных на рассмотрение, пришлось на «Единую Россию». Абросимов уточняет: «Напоминаю, что цифры и места рассчитываются, в том числе, и по соотношению общего количества депутатов от той или иной партии в Госдуме». Вторую строчку с равными 36% поделили КПРФ и «Новые люди». По словам политолога, результат новичка-партии в высшем законодательном органе удивил многих. «Но, повторяю, тут сыграло роль соотношение депутатов к внесённым ими и принятым законам», — пояснил он. На третьем месте оказались ЛДПР и «Справедливая Россия».

Особое внимание в работе VIII созыва уделялось экспертизе законов: председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев сообщил, что его комитет провел множество выездных совещаний, в том числе на Новочеркасском электровозостроительном заводе в Ростовской области.

Говоря о представителях региона в новом составе Госдумы, Абросимов подчеркнул, что «Единая Россия» выдвигает внушительный пул статусных фигур, уже зарекомендовавших себя на федеральном уровне. В первую пятерку от Ростовской области вошли Александр Шолохов, Виктория Абрамченко, Владимир Гутенев, Сергей Бурлаков и Николай Гончаров — все они действующие депутаты с опытом законотворческой работы. «Из действующих депутатов, уже известных на Дону, следует упомянуть представителя фракции КПРФ Евгения Бессонова, заместителя комитета Госдумы по бюджету и налогам. Он активен в работе со своими избирателями, является соавтором многих законодательных инициатив», — добавил политолог.

По его мнению, КПРФ стала лидером по участию в межфракционных законодательных инициативах, в том числе от «Единой России», и часто голосует «за». «Вообще, в этом созыве Госдумы у многих малых партий пиар-статус „оппозиционной партии“ часто совсем не совпадал с реальной законотворческой деятельностью», — заключает Абросимов.

VIII созыв Госдумы, по оценкам экспертов, показал не только высокую законотворческую активность, но и качественно новый уровень работы с регионами. Для Ростовской области это стало сигналом того, что голос донского края в федеральной повестке звучит весомо, а пул опытных депутатов-единороссов — гарантия защиты интересов дончан в новом составе палаты.

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