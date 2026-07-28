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В Ростове предприниматель идет под суд за продажу икры, в которой были обнаружены опасные микроорганизмы

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Следствие выяснило, что продукт хранился с нарушением температурного режима.

Новости Ростовской области

В Ростове-на-Дону завершилось расследование уголовного дела в отношении местного предпринимателя, который обвиняется в продаже опасной для здоровья икры. Следственный отдел по Октябрьскому району регионального управления СКР инкриминирует ему ч. 1 ст. 238 УК РФ.

По версии следствия, с февраля по апрель 2026 года бизнесмен, торгуя в одном из магазинов города, хранил соленую икру с нарушением температурного режима, а затем продал ее. Экспертиза выявила в продукте превышение допустимого количества микроорганизмов, что делало икру опасной для употребления и грозило отравлением или заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

Обвиняемый полностью признал свою вину. Уголовное дело уже передали в суд с утвержденным обвинительным заключением, где его рассмотрят по существу.

Фото: Ростовский следком

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Таганрогская правда

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