В Ростове предприниматель идет под суд за продажу икры, в которой были обнаружены опасные микроорганизмы

Следствие выяснило, что продукт хранился с нарушением температурного режима.

В Ростове-на-Дону завершилось расследование уголовного дела в отношении местного предпринимателя, который обвиняется в продаже опасной для здоровья икры. Следственный отдел по Октябрьскому району регионального управления СКР инкриминирует ему ч. 1 ст. 238 УК РФ.

По версии следствия, с февраля по апрель 2026 года бизнесмен, торгуя в одном из магазинов города, хранил соленую икру с нарушением температурного режима, а затем продал ее. Экспертиза выявила в продукте превышение допустимого количества микроорганизмов, что делало икру опасной для употребления и грозило отравлением или заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

Обвиняемый полностью признал свою вину. Уголовное дело уже передали в суд с утвержденным обвинительным заключением, где его рассмотрят по существу.

Фото: Ростовский следком