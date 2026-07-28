Общественный штаб Ростовской области подвел промежуточные итоги этапа выдвижения на выборах 2026: высокую конкуренцию в регионе подкрепили политическая зрелость партий и полный гражданский контроль

В Общественной палате Ростовской области состоялся экспертный брифинг Общественного штаба по наблюдению за выборами. Члены штаба и эксперты проанализировали предварительные итоги этапа выдвижения кандидатов на выборах депутатов Государственной Думы IX созыва и региональных выборах, а также соотнесли тенденции на Дону с выводами федерального аналитического доклада Центрa общественно-политических проектов и коммуникаций.

Главные факты и цифры кампании на момент завершения этапа выдвижения:

Федеральный масштаб: все 11 политических партий, обладающих правом участвовать в выборах без сбора подписей, успешно прошли этап заверения списков в ЦИК России. По 225 одномандатным округам страны выдвинуто 1 717 кандидатов. Первый месяц кампании прошел в рабочей обстановке и без единой жалобы в адрес Центризбиркома.

Статистика по Ростовской области:

по 6 одномандатным избирательным округам Дона на выборы в Госдуму выдвинуто 40 кандидатов от 8 политических партий: «Единая Россия» (6), КПРФ (6), «Справедливая Россия» (6), ЛДПР (6), «Новые люди» (6), «Яблоко» (6), «Коммунисты России» (2), «Партия пенсионеров» (2).

В регионе полностью отсутствуют кандидаты-самовыдвиженцы по одномандатным округам Госдумы.

По состоянию на 28 июля окружными избирательными комиссиями области уже зарегистрированы первые 20 кандидатов.

В регионе параллельно стартовали кампании по дополнительным выборам депутата Законодательного Собрания Ростовской области по Ворошиловскому округу № 30 и выборам в органы местного самоуправления. На эти выборы от партии ЛДПР выдвинут 1 кандидат — партия уже представила соответствующие документы в Избирательную комиссию Ростовской области.

Комментарии экспертов Общественной палаты и Общественного штаба:

Вячеслав Кущёв, Председатель Общественной палаты Ростовской области:

«Завершающийся этап выдвижения наглядно демонстрирует главное — высокую степень консолидации нашего общества и доверия к институту выборов. Федеральный доклад справедливо фиксирует конструктивный настрой политических сил, и на примере Ростовской области мы видим аналогичную картину. Общественная палата региона обеспечивает непрерывный контроль за прозрачностью всех процедур. Сегодня гражданское общество Дона выступает не просто наблюдателем, а гарантом того, что каждый голос будет услышан, а права каждого участника избирательного процесса — строго соблюдены. Выдвижение кандидатов проходит открыто, гласно и в атмосфере взаимоуважения».



Александр Нечушкин, заместитель председателя Общественной палаты Ростовской области, член Общественной палаты РФ доктор социологических наук, политолог:

«Электоральный ландшафт Дона 2026 года демонстрирует интересную динамику. В 6 одномандатных округах области мы видим полноценный спектр политических сил — 40 кандидатов от 8 партий гарантируют межпартийную конкуренцию. Принципиальный региональный показатель — полное отсутствие кандидатов-самовыдвиженцев на думских выборах. Это показатель окончательного структурирования и зрелости партийной системы: политические партии полностью закрывают запрос граждан на представление их интересов, а кандидаты предпочитают опираться на ресурс и предвыборные платформы устойчивых партийных институтов. Программная смысловая борьба между партийными списками и мажоритариями в регионе будет очень насыщенной».

Николай Кузнецов, член Общественной палаты Ростовской области, доктор экономических наук, профессор:

«Анализ предвыборных программ выдвинутых партий и кандидатов показывает, что ключевым фокусом дискуссии в Ростовской области станет социально-экономическая повестка. В условиях внешнего давления и вызовов времени избирателя интересуют конкретные решения: развитие промышленного и аграрного потенциала Дона, поддержка участников СВО и их семей, удержание цен и тарифов, развитие инфраструктуры. Программы парламентских и непарламентских партий предлагают разный инструментарий — от усиления госрегулирования до стимулов для бизнеса и самозанятых. Экспертный штаб будет внимательно оценивать реалистичность экономико-социальных обещаний, с которыми кандидаты идут к жителям Ростовской области».

Фото: Общественная палата РО