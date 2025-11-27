Женщина-пешеход была насмерть сбита на «зебре» на трассе под Таганрогом

Смертельное ДТП произошло вчера вечером на автодороге «Новороссия».

Вчера, 26 ноября, около шести часов вечера, на автодороге «Новороссия» Ростов-на-Дону — Мариуполь — Мелитополь — Симферополь случилась смертельная авария. Подробности рассказали в Госавтоинспекции региона.

58-летний водитель за рулем автомобиля Hyundai Accent двигался со стороны Мариуполя в Ростов. На 67 км + 650 метров трассы «Новороссия» в Неклиновском районе он сбил на пешеходном переходе женщину 56 лет, которая переходила проезжую часть дороги по ходу движения автомобиля.

В результате ДТП пешеход погибла на месте происшествия. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства аварии.

Фото: скрин видео Госавтоинспекции РО.