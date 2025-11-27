Главная » Новости Таганрога

Женщина-пешеход была насмерть сбита на «зебре» на трассе под Таганрогом

На чтение 1 мин Просмотров 73 Опубликовано

Смертельное ДТП произошло вчера вечером на автодороге «Новороссия».

Новости Таганрога

Вчера, 26 ноября, около шести часов вечера, на автодороге «Новороссия» Ростов-на-Дону — Мариуполь — Мелитополь — Симферополь случилась смертельная авария. Подробности рассказали в Госавтоинспекции региона.

58-летний водитель за рулем автомобиля Hyundai Accent двигался со стороны Мариуполя в Ростов. На 67 км + 650 метров трассы «Новороссия» в Неклиновском районе он сбил на пешеходном переходе женщину 56 лет, которая переходила проезжую часть дороги по ходу движения автомобиля.

В  результате ДТП пешеход погибла на месте происшествия. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства аварии.

Фото: скрин видео Госавтоинспекции РО.

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

ДТП новости происшествия Ростовская область Таганрог
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных обратной связи

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru