Заявка на отлов стаи бродячих собак на Мариупольском шоссе Таганрога уже направлена подрядчику

Жителям города напомнили, что отлов животных проводится только на муниципальных территориях.

Власти города отреагировали на сообщения о стае безнадзорных собак на Мариупольском шоссе, где ранее, по сообщениям в СМИ, произошло нападение на подростка. Специалисты МКУ «Благоустройство» провели проверку по адресу Мариупольское шоссе, 8 и подтвердили наличие животных, зафиксировав это фото- и видеоматериалами. Информация и заявка на экстренный отлов уже направлены подрядчику — ИП Кудря О.А. Вопрос взят на личный контроль учреждения.

«Обращаем внимание, что отлов безнадзорных животных проводится исключительно на муниципальной территории. Проведение отлова на частной собственности будет расцениваться как нецелевое использование бюджетных средств», — уточнили в МКУ «Благоустройство г. Таганрог».

Также городские власти опровергают распространяемую в соцсетях информацию о возбуждении уголовного дела по данному инциденту, называя эти сведения недостоверными. Горожан просят доверять только официальным источникам.

Напомним, заявки на отлов агрессивных безнадзорных животных можно направлять по телефону 8 (8634) 43-14-06.

