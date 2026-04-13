Завтра в Таганроге завершается отопительный сезон

Социальные учреждения могут продлить его по письменному обращению в ресурсоснабжающую организацию.

Отопительный сезон 2025–2026 годов в Таганроге официально завершится завтра, 14 апреля. Об этом напомнила глава города Светлана Камбулова, подчеркнув, что для социальных объектов – детских садов, школ и больниц – предусмотрен особый порядок, позволяющий продлить или возобновить подачу тепла в случае похолодания.

«Учитывая, что весенняя погода бывает неустойчивой, а поддержание комфортного температурного режима в детских садах, школах и больницах является приоритетом, для объектов социальной сферы предусмотрен особый порядок. В случае понижения температуры воздуха подача тепла может быть продолжена или возобновлена. Для этого руководителям учреждений необходимо направить письменное обращение в ресурсоснабжающую организацию», — уточнила глава Таганрога.

Окончание отопительного периода знаменует начало масштабной подготовки инфраструктуры к следующей зиме. Сразу после остановки систем теплоснабжения коммунальные службы приступят к плановым осмотрам, профилактике и ремонтным работам на сетях. Ход выполнения этих работ Светлана Камбулова будет держать на контроле и своевременно информировать о текущем состоянии подготовки к следующему отопительному сезону.

