Заслуженный работник культуры РСФСР, почетный гражданин Таганрога Тамара Прокофьевна Бувалко отмечает сегодня свой 90-летний юбилей. Ее вклад в культурную жизнь города сложно переоценить.

Как отметил заместитель губернатора Ростовской области Андрей Фатеев, именно при личном участии Тамары Прокофьевны в Таганроге была разработана программа по сохранению именных мест, связанных с Антоном Павловичем Чеховым — от Центральной городской библиотеки до Литературного музея-заповедника. Благодаря ее энергии и энтузиазму театральный фестиваль «На Родине А.П. Чехова» и научная конференция «А.П. Чехов и современный театр» стали традиционными, а фестиваль приобрел статус международного.

Тамара Прокофьевна родилась 28 мая 1936 года в Харькове. Она окончила Харьковский институт культуры в 1958 году, работала библиотекарем и занималась комсомольской деятельностью. В 1963 году ее назначили заместителем заведующего отдела культуры горисполкома, а в 1966 году она стала директором Центральной библиотеки имени А. П. Чехова. С 1970 по 1983 год Бувалко возглавляла отдел Таганрогского горисполкома, а с 1982 по 1991 год была заместителем председателя горисполкома. С 1994 по 2006 год она руководила Таганрогским театром имени А. П. Чехова, а затем перешла на научную работу в музей И. Д. Василенко.

Сегодня юбилярша продолжает трудиться на благо малой родины, активно участвуя в работе городского совета ветеранов. Для многих таганрожцев Тамара Прокофьевна остается культурным ориентиром, подчеркнул Андрей Фатеев.

Фото: канал в МАХ Андрея Фатеева.

