Заслуги сотрудников «Красного котельщика» отмечены в рамках Национальной премии «Человек труда»

Представители Таганрогского котлостроительного завода «Красный котельщик» (ТКЗ) стали победителями и лауреатами регионального этапа Национальной премии «Человек труда» — новой престижной награды, учреждённой в 2025 году.

В Ростовской области наибольшее количество заявок на участие в национальном конкурсе поступило от промышленных предприятий, расположенных в крупных центрах Донского региона — Ростове-на-Дону, Таганроге, Азове, Новочеркасске и других городах.

Поддержка премии со стороны производственного сектора демонстрирует стремление бизнеса к решению стратегических задач по преодолению кадрового дефицита, в том числе за счёт повышения престижа и привлекательности инженерных и рабочих профессий.

«Красный котельщик» выдвинул на соискание Национальной премии трёх сотрудников — и каждый из них стал победителем или лауреатом регионального этапа, подтвердив высокий кадровый потенциал предприятия и его лидирующие позиции в отрасли.

В номинации «Молодой специалист» 1-е место занял Андрей Колесников, ведущий инженер-конструктор конструкторского бюро (КБ).

В номинации «Лучший наставник» 3-е место присуждено Константину Токареву, начальнику сектора КБ. Он курирует студенческое конструкторское бюро, открытое ТКЗ на базе Южно-Российского государственного политехнического университета.

В номинации «Семейные трудовые династии» 3-е место завоевал Сергей Гапоненко, главный сварщик завода. Он представляет трудовую династию с общим стажем работы на «Красном котельщике» почти 400 лет.

Представители «Красного котельщика» продемонстрировали яркий пример успеха в индустриальном секторе. На предприятии уверены: высокая оценка сотрудников в рамках Национальной премии «Человек труда» — результат их профессионализма и личных качеств, а также целенаправленной, системной работы ТКЗ по сохранению кадрового потенциала и укреплению производственных традиций.