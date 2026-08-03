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В водохранилище донского региона свыше тысячи раков спасены из ловушек и выпущены в естественную среду

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Вместе с правоохранителями в рейде в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Экология» участвовал ихтиолог.

#Экология

Сотрудники донской полиции совместно с инспекцией рыбоохраны провели рейд в акватории Соколовского водохранилища. Мероприятие проходило в рамках оперативно-профилактической операции «Экология». На воду вышли четыре плавсредства, в состав группы вошли полицейские, инспекторы рыбоохраны и ихтиолог.

В ходе проверки со дна водоема извлекли 136 незаконно установленных орудий лова. В них обнаружили 1 234 особи пресноводного рака. Благодаря участию ихтиолога все раки были выпущены в естественную среду в жизнеспособном состоянии. Предотвращенный ущерб предварительно оценен почти в 142 тысячи рублей.

По данному факту в ОМВД России по г. Новошахтинску зарегистрирован материал проверки по части 1 статьи 256 УК РФ «Незаконная добыча водных биологических ресурсов». Сейчас полицейские устанавливают личности браконьеров, расставивших ловушки.

Фото: скрин видео пресс-службы ГУ МВД по РО

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Таганрогская правда

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