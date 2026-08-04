Дачникам Дона рассказали о способах спасения урожая томатов в августе

В августе дачники все чаще замечают, что растущие в теплицах и в открытом грунте томаты начинают терять листву: она темнеет, скручивается и засыхает снизу вверх. При этом на ветках продолжают наливаться помидоры, и закономерно встает вопрос, можно ли спасти урожай. Специалисты филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Ростовской области рассказали, что нужно сделать, чтобы получить качественные плоды даже при поврежденных растениях.

Чаще всего засыхание листьев во второй половине лета объясняется сразу несколькими причинами. Перепады температур днем и ночью, обильные росы и повышенная влажность воздуха, особенно в теплицах, создают благоприятную среду для развития грибных инфекций — фитофтороза, альтернариоза и фузариоза. Дополнительным стрессом становится сильная жара, когда столбик термометра поднимается выше +30…+35 °C. В такой ситуации корневая система начинает работать хуже, нарушается питание растений и падает их устойчивость к болезням.

Чтобы не потерять урожай, специалисты советуют не ждать полного созревания помидоров на ослабленных кустах. Плоды, достигшие бурой спелости, лучше снять заранее. Они отлично дозревают в сухом, темном и хорошо проветриваемом месте при температуре +18…+22 °C, а само растение направит освободившиеся силы на сохранение здоровых плодов. Также важно провести санитарную чистку посадок: все сухие, пожелтевшие и пораженные листья нужно удалить, вынести за пределы участка и уничтожить. Закладывать их в компост не стоит — на растительных остатках могут остаться возбудители болезней.

«Отдельное внимание стоит уделить поливу. Томаты нужно увлажнять только под корень, не допуская попадания воды на листья и стебли. В теплице следует регулярно проветривать помещение, чтобы снизить влажность воздуха и сделать условия менее комфортными для патогенов», — отметили в Россельхознадзоре.

Для защиты здоровых частей растений специалисты рекомендуют применять биопрепараты на основе сенной палочки или триходермы. Поддержать кусты в стрессовый период помогут органоминеральные подкормки, например Гумат «Здоровый урожай», а также микробиологические средства, такие как «Восток ЭМ-1», которые восстанавливают почвенную микрофлору и повышают устойчивость растений.

После завершения сезона нужно заняться профилактикой: полностью убрать растительные остатки, очистить и продезинфицировать теплицу, обработать грунт. Это снизит риск появления болезней в следующем году.

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