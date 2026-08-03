Проверка водоемов в Ростовской области не выявила вирусов и паразитов

Роспотребнадзор продолжит мониторинг водоемов региона до октября.

Роспотребнадзор Ростовской области в рамках мониторинга проверяет качество воды в водоемах, которые используются для отдыха. Контроль ведется по микробиологическим, паразитологическим и вирусологическим показателям, работа рассчитана на летний период 2026 года.

Пробы воды из рек и озер области отбираются каждые десять дней — график действует с мая по октябрь. За прошедшее время специалисты исследовали 273 пробы на микробиологические показатели, 156 проб — на паразитологические и 27 проб — на вирусологические. По результатам анализов возбудителей инфекционных заболеваний, включая вирусы, в воде не обнаружено, проинформировали в ведомстве.

Фото из архива «Таганрогской правды»