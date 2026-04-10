Зарплата учителям в Таганроге полностью выплачена

Задержка от одного до четырех дней была связана с переходом на новое программное обеспечение в федеральном казначействе по Ростовской области, отчет о ситуации потребовал губернатор региона Юрий Слюсарь.

Все выплаты педагогам школ Таганрога и одной школы Цимлянского района полностью произведены, а средства были доведены до муниципалитетов своевременно. Об этом сообщил заместитель губернатора Андрей Фатеев в ответ на требование главы региона отчитаться о ситуации с задержкой зарплат учителям, возникшей из-за технических сбоев. Об этом шла речь на рабочем совещании в правительстве Дона 10 апреля.

По словам Андрея Фатеева, задержка от одного до четырех дней произошла из-за проблем на местах, где не справились с переходом на новое программное обеспечение в рамках внедрения обновленной информационной системы управления Федерального казначейства по региону.

Губернатор Юрий Слюсарь жестко прокомментировал ситуацию: «Задерживать зарплату учителям недопустимо – независимо от технических сложностей и переходов на новые системы. Это люди, бесконечно преданные своей профессии, те кто даёт образование нашим детям, воспитывает будущее поколение». Он подчеркнул, что подобные сбои не должны влиять на своевременность выплат работникам образования.

