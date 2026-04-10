Главная » #Образование

Зарплата учителям в Таганроге полностью выплачена

На чтение 1 мин Просмотров 12 Опубликовано

Задержка от одного до четырех дней была связана с переходом на новое программное обеспечение в федеральном казначействе по Ростовской области, отчет о ситуации потребовал губернатор региона Юрий Слюсарь.

Все выплаты педагогам школ Таганрога и одной школы Цимлянского района полностью произведены, а средства были доведены до муниципалитетов своевременно. Об этом сообщил заместитель губернатора Андрей Фатеев в ответ на требование главы региона отчитаться о ситуации с задержкой зарплат учителям, возникшей из-за технических сбоев. Об этом шла речь на рабочем совещании в правительстве Дона 10 апреля.

По словам Андрея Фатеева, задержка от одного до четырех дней произошла из-за проблем на местах, где не справились с переходом на новое программное обеспечение в рамках внедрения обновленной информационной системы управления Федерального казначейства по региону.

Губернатор Юрий Слюсарь жестко прокомментировал ситуацию: «Задерживать зарплату учителям недопустимо – независимо от технических сложностей и переходов на новые системы. Это люди, бесконечно преданные своей профессии, те кто даёт образование нашим детям, воспитывает будущее поколение». Он подчеркнул, что подобные сбои не должны влиять на своевременность выплат работникам образования.

Фото: donland.ru

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

новости Ростовская область Таганрог учителя Юрий Слюсарь
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru