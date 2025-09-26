Главная » Новости Таганрога

За мошенничество в особо крупном размере будут судить предпринимателя, занимавшегося благоустройством в селе под Таганрогом

Ущерб, причиненный бюджету сельского поселения Матвеево-Курганского района, оценивается в 2,5 млн рублей.

В Ростовской области в суд передано дело в отношении индивидуального предпринимателя из Брянской области, который обвиняется в мошенничество в особо крупном размере, сообщает региональный следком.

Еще в октябре 2023 года обвиняемый заключил муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству общественной территории в селе Латоново Матвеево-Курганского района. Предприниматель выполнил работы, которые не соответствовали требованиям, указанным в проектной документации, и предоставил отчетные документы, содержащие заведомо ложные сведения о надлежащем исполнении контракта, информирует ведомство.

Противоправные действия брянского предпринимателя нанесли ущерб сельскому бюджету в сумме более 2,5 млн рублей. По ходатайству следователя обвиняемый заключен под стражу. Его дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: следком РО

