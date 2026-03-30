Юрий Слюсарь: в Таганроге работает оперативный штаб по ликвидации последствий массированной атаки 29 марта

По данным к этому часу, в Таганроге разрушения и повреждения получили 16 многоквартирных домов, 51 частный дом, 10 автомашин, сообщил глава региона.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь проинформировал о том, как в Таганроге идет работа по ликвидации последствий массированной воздушной атаки на Таганрог и районы вчера, 29 марта. Наиболее тяжело пострадавшую пациентку медики приняли решение перевести для дальнейшего лечения в ожоговый центр донской столицы, ее состояние врачи оценивают как стабильное, средней степени тяжести. Остальные пострадавшие получают помощь амбулаторно.

Как сообщили в оперативном штабе, саперы уже завершили работу по обследованию обломков БПЛА в нескольких районах города, все опасные объекты вывезены за пределы населенных пунктов для уничтожения. Люди, временно покинувшие свои дома, смогли вернуться. В границах пострадавших домов и учреждений действует режим чрезвычайной ситуации.

По предварительным данным, повреждения получили 16 многоквартирных и 51 частный дом, а также 10 автомобилей, сообщил Юрий Слюсарь. Одним из пострадавших объектов стала школа №26, однако на учебном процессе это не скажется — у школьников сейчас каникулы. В дальнейшем учащихся временно переведут в другие учебные заведения. Специалисты проводят техническое обследование здания для оценки масштаба повреждений и определения сроков восстановительных работ.

В селе Николаевка Неклиновского района, где в результате происшествия была повреждена газовая труба, снабжение топливом полностью восстановлено.

Для жителей, чьи дома получили повреждения, организованы пункты временного размещения. Средства на ликвидацию последствий будут выделены из резервного фонда губернатора. Работа комиссии по оценке ущерба и оказанию помощи пострадавшим ведется в круглосуточном режиме. Семье погибшего будет оказана необходимая поддержка, подчеркнул Юрий Слюсарь.

Фото: канал Юрия Слюсаря в МАХ.