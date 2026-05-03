Юрий Слюсарь в ходе интерактивного приема оказал помощь Таганрогскому центру соцобслуживания

Для учреждения будет приобретен автомобиль.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь провел интерактивный прием, на котором рассмотрел несколько социально значимых обращений из городов и районов, сообщили в правительстве региона.

По итогам приема министерствам и муниципалитетам даны соответствующие поручения. В частности, в Таганроге оперативно оформили документы на поставку автомобиля для центра социального обслуживания, уточнили в пресс-службе правительства Дона.

Среди других вопросов, прозвучавших в ходе приема — поручение главе администрации Новочеркасска обеспечить строительство 1,3 км водопроводных сетей в микрорайоне Ключевом до 1 октября. Вопрос должен находиться на особом контроле министерства ЖКХ, отметил глава региона. Также Юрий Слюсарь поручил до 1 августа завершить капремонт городского Дворца спорта «Шахтер» в Гуково, который идет с 2022 года. По жалобе из Волгодонска дано предписание до конца июля завершить ремонт одной из дорог.

