Таганрогские отряды вошли в региональный этап «Зарницы 2.0»

В ходе зонального этапа ребята прошли сложные испытания, продемонстрировав физическую подготовку, знание теории и командный дух.

Глава Таганрога Светлана Камбулова рассказала об итогах зональных этапов Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0» в Ростове-на-Дону и успешном участии в них таганрогских отрядов. Город достойно представили отряды в средней, старшей и специальной возрастных категориях: «Донцы 61», «Спасатели 61» и «Славяне Политеха».

Зональный этап включал множество сложных и разносторонних испытаний, которые проверяли не только теоретические знания, но и практические навыки, командный дух и психологическую устойчивость. Участники продемонстрировали знание основ российской государственности, военной истории и общевойсковой грамотности. Особое внимание уделялось строевой, тактической и огневой подготовке, военно-тактической игре на местности, а также индивидуальным состязаниям операторов БПЛА, военных медиков и саперов.

По итогам напряженных состязаний отряды таганрогских школьников и студентов вошли в число лучших и получили путевки на региональный финал, который пройдет в конце мая в городе Гуково и Неклиновском районе.

Результаты таганрогских отрядов: «Донцы 61» (средняя возрастная категория, школа № 6, наставник — Ольга Таратута) заняли третье место; «Спасатели 61» (старшая возрастная категория, Таганрогский механический колледж, наставник — Дарья Кашевская) — третье место; «Спасатели 61» (специальная возрастная категория, Таганрогский механический колледж, наставник — Дарья Кашевская) — первое место; «Славяне Политеха» (специальная возрастная категория, Политехнический институт (филиал) Донского государственного технического университета, наставник — Светлана Жуковская) — третье место.

«Региональный финал «Зарницы 2.0» обещает быть еще более зрелищным и сложным. Таганрогские отряды отправятся туда с серьезным настроем и желанием подняться еще выше, — отметила Светлана Камбулова. — Верим в победу наших ребят! Таганрогская молодежь снова доказывает, что патриотизм для нее — не просто слово, а ежедневный выбор и готовность действовать».

Фото: канал в МАХ Светланы Камбуловой

