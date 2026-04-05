Юные жители Таганрога спонтанно исполнили кей-поп на Октябрьской площади

4 апреля в Таганроге во второй половине дня Октябрьская площадь, едва просохнув после дождя, превратилась в танцевальную площадку таганрогских кейпоперов. Девчата и оказавшийся среди них юноша под ритмичную динамичную музыку демонстрировали нечто подобное хип-хопу.

Как объяснила одна из участниц акции, это был рандом – незапланированное, спонтанное событие, а за хип-хоп мы ошибочно приняли кей-поп.

Кей-поп – это музыкальный жанр, возникший в Южной Корее и вобравший в себя элементы западного электропопа, хип-хопа, танцевальной музыки и современного ритм-н-блюза. Появившись изначально, в 1990-е, как музыкальный жанр, кейпоп в течение последних 15 лет превратился в масштабную музыкальную субкультуру с миллионами поклонников во всем мире, и Таганрог он тоже не обошел стороной.

Фото Владимира Прозоровского