Главная » Новости Таганрога

Юные футболисты из Таганрога успешно выступили на всероссийском турнире в Анапе

На чтение 2 мин Просмотров 25 Опубликовано

Команда спортшколы №3 стала бронзовым призером.

Новости Таганрога

Воспитанники таганрогской спортивной школы №3 вернулись из Анапы с наградами с всероссийского турнира «Большие звезды светят малым». Команды, представлявшие школу, завоевали бронзовые медали в своих категориях, показав достойный результат на общероссийском уровне.

Соревнования были организованы Детской футбольной лигой. Подопечные тренера Александра Карнаухова выступали в разных лигах. Основной состав игроков 2017 года рождения занял третье место в золотой лиге своей возрастной группы. В полуфинале команда уступила ФК «Краснодар», но в матче за бронзу уверенно обыграла «Батайск» со счетом 7:0.

Лучшим игроком этой команды был признан Максим Жданов, а лучшим защитником всего турнира стал Аркадий Мардахаев. Эти же футболисты приняли вызов и сыграли в категории на год старше – 2016 года рождения, где также завоевали третье место, но уже в серебряной лиге.

Тренер отметил, что, выступая против более опытных соперников, ребята демонстрировали высокую самоотдачу. Все игроки получили равное игровое время, а лучшим в этой версии команды был назван Ярослав Роговой.

Вторая команда 2017 года рождения, для которой главной задачей был набор опыта и прогресс, заняла третье место в бронзовой лиге. Несмотря на сложности, цель была достигнута, а несколько игроков проявили яркий потенциал. Лучшим в этом коллективе стал Матвей Устинов.

Фото: ВК «Таганрог спортивный»

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

новости спорт Таганрог футбол
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru