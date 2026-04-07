Юные футболисты из Таганрога успешно выступили на всероссийском турнире в Анапе

Команда спортшколы №3 стала бронзовым призером.

Воспитанники таганрогской спортивной школы №3 вернулись из Анапы с наградами с всероссийского турнира «Большие звезды светят малым». Команды, представлявшие школу, завоевали бронзовые медали в своих категориях, показав достойный результат на общероссийском уровне.

Соревнования были организованы Детской футбольной лигой. Подопечные тренера Александра Карнаухова выступали в разных лигах. Основной состав игроков 2017 года рождения занял третье место в золотой лиге своей возрастной группы. В полуфинале команда уступила ФК «Краснодар», но в матче за бронзу уверенно обыграла «Батайск» со счетом 7:0.

Лучшим игроком этой команды был признан Максим Жданов, а лучшим защитником всего турнира стал Аркадий Мардахаев. Эти же футболисты приняли вызов и сыграли в категории на год старше – 2016 года рождения, где также завоевали третье место, но уже в серебряной лиге.

Тренер отметил, что, выступая против более опытных соперников, ребята демонстрировали высокую самоотдачу. Все игроки получили равное игровое время, а лучшим в этой версии команды был назван Ярослав Роговой.

Вторая команда 2017 года рождения, для которой главной задачей был набор опыта и прогресс, заняла третье место в бронзовой лиге. Несмотря на сложности, цель была достигнута, а несколько игроков проявили яркий потенциал. Лучшим в этом коллективе стал Матвей Устинов.

Фото: ВК «Таганрог спортивный»