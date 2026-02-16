Ямы на дорогах Таганрога, образовавшиеся после обильных осадков и перепада температур, заполняют литой смесью

Современная технология позволяет «латать» дорожное полотно даже при «минусе».

Резкие перепады температуры и обильные осадки зимы этого года изрядно «потрепали» таганрогские дороги — автомобилисты жалуются на образовавшиеся серьезные ямы, которые угрожают безопасному движению по городским магистралям. В администрации города вопрос ремонта автомобильных дорог стал предметом обсуждения на планерном совещании.

По словам главы города Светланы Камбуловой, дорожники вышли на улицы Таганрога уже сейчас, не дожидаясь весны, и приступили к ликвидации ям и дефектов с помощью специальной литой смеси. Эта технология позволяет проводить ремонтные работы на дорожном покрытии при отрицательных температурах (до –5 градусов) и высокой влажности.

«На прошедшей неделе выполнены работы по адресам: Северная площадь — 26,1 м²; 10-й переулок (от ул. Кузнечной до ул. Октябрьской) — 5,0 м²; пересечение ул. Фрунзе и пер. Тургеневского — 2,5 м²», — проинформировала Светлана Камбулова и сообщила, какие улицы Таганрога включены в график дорожных работ по заполнению литой смесью на ближайшие дни.

В список вошли 15 улиц, несколько перекрестков и площадей города. Это ул. Бабушкина, перекресток ул. Щаденко/ул. Морозова, площадь Восстания, Николаевское шоссе, ул. Химическая, перекресток ул. Сызранова/ул. С. Шило, ул. Сергея Шило, 202В, Поляковское шоссе, ул. Ломоносова, ул. Свободы, ул. П. Тольятти (д. 22-24), ул. 2-я Школьная (от пер. 18-й Артиллерийский до пер. 19-й Артиллерийский), ул. Нестерова, ул. Полевая (от 29-го Квартального пр-да до пер. 2-го Вокзального), перекресток ул. Театральная/ул. Ломоносова, ул. Чехова (р-н д. 137), ул. Петровская (р-н д. 36), пер. 1-й Новый (р-н д. 16), ул. Галицкого.

Для того, чтобы автомобильные дороги как можно быстрее были приведены в нормативное состояние, информацию о ямах жители города могут передавать в аварийно-диспетчерскую службу МКУ «Благоустройство» по телефону: 8 (8634) 43-14-06.

Фото из архива «ТП».