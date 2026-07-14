Взглянуть на город глазами фотографов: в Таганроге открылась выставка «Присутствие»

В концертно-выставочном зале библиотеки имени А.П. Чехова открылась фотовыставка «Присутствие». На День фотографа, который отмечался 12 июля, пять лучших авторов Таганрога сделали всем прекрасный подарок.

Андрей Лызь рассказывает: ему интересно ловить эмоции: снимать детей, мимика которых неподдельна, и актеров театра в процессе постановки или репетиций.

«Иногда бываю приятно удивлен: работая с кадром на мониторе, вижу то, чего не заметил в процессе съемки», — признается Андрей.

Он предполагает, что так срабатывает подсознание фотографа, который старается быть незаметным, — это первое качество профессионала.

«Чтобы люди, увидев объектив, не сковывали свои движения, не «каменели», — поясняет Андрей Лызь.

Фотохудожник рассказывает, что не любит постановочных кадров. Ракурсов много, а вот поймать те, что «играют» нужным образом получается не всегда. Андрей никогда не позволит себе выставить на общее обозрение фотографию, где у одного из героев сюжета перекошено лицо случайно пойманной объективом гримасой, или с закрытыми глазами.

Сергей Плишенко поделился, что на открытие выставки «Присутствие» приехали друзья из Ростова, из Неклиновского района, пришел его старый друг и учитель Владимир Ширяев, люди, с которыми вместе начинали фотографировать, и еще коллеги — фотографы.

На открытии выставки гостей ждал сюрприз. Капитан яхты «Архимед» Александр Пискун несколько лет фотографировал на телефон море. И однажды они с Сергеем Плишенко решили издать альбом с морскими фотографиями:

«Два назад он мне показал свои работы. А я предложил: «Давай чуть-чуть с ними поработаю, и сделаем книгу».

Так Сергей Плишенко стал дизайнером и художественным редактором новой книги «Капитан. Взгляд из-под паруса». Фотограф осваивает дизайнерские программы, а его дочь Дарья — ведущий веб-дизайнер негосударственного пенсионного фонда в Москве, дает советы.

Сергей Плишенко работает в администрации города и очень много фотографирует, но он уверен, что глаз от этой работы «не замыливается». На многочисленных мероприятиях награждениях, поздравлениях любое фото надо сделать качественно и хорошо: кадр должен быть резкий, цвета подобраны. Нужно поймать фон, чтобы он стал удачным.

«Во время репортажной съемки можно попросить человека повернуться, найти нужный свет, подходящие моменты. И ты делаешь все, что от тебя зависит, чтобы получился хороший кадр, используя знания, опыт, окружающую среду», — отмечает Сергей Плишенко.

Работы Елены Бондарь чаще рассказывали о горных высях. Ее сюжетами стали красота Домбая, Приэльбрусья, Архыза, Цейского и Караугомского ущелья.

«А на этот раз я рассказываю про июньские белые ночи в Санкт-Петербурге и про республику Беларусь, в октябре побывала там в прошлом году. Фотография — это способ передать свои эмоции, впечатления. Сейчас очень непростое время, и хочется людей немножко подбодрить, показать красивое. Чтобы кого-то зацепило то же, что и нас», — говорит автор.

По словам Елены, в путешествиях непредсказуемо, как сложится свет, какая композиция окажется удачнее. Ориентируешься на месте, и часто спонтанные кадры получаются ярче остальных.

У Игоря Чиканенко на фотографиях — город, море, рассветы.

«В этом году меньше получалось снимать. В свободное время смотрю, когда хорошая погода, красивые облака, стараюсь идти фотографировать. Работаю совсем в другой сфере, и снимать удается либо только вечером, либо в выходные», — поясняет фотомастер.

Его любимые сюжеты — это городское фото: люди, движение, улицы Таганрога.

Ирина Розенблит закаты и рассветы фотографирует в Таганроге, Николаевке, Хапрах, Танаисе, Мержаново, Троицком, Синявском, — там, куда можно добраться общественным транспортом.

«Собираешься снять рассвет, приезжаешь – сплошные тучи. И вдруг на несколько минут они расходятся, все вспыхивает, а потом гаснет. Хочу показать людям красоту момента. Мы живем и не замечаем, проходим мимо, я точно такая же была… А потом столкнулась с горькой жизненной ситуацией, и поняла: все настолько преходяще, настолько мгновенно», — делится Ирина.

И объясняет: этот рассвет и закат никогда не повторятся. Будут другие, когда и нас не станет. Ей хочется не только запечатлеть это мгновение, но рассказать некую историю.

«Я понимаю: у каждого из нас — своя судьба, и может, не выйдет передать то, что хочу. Но, может быть, другие найдут в моей фотографии что-то новое, важное для себя», — считает фотохудожник.

Марина ДАРЕНСКАЯ, фото Андрея Лызь