Взгляд: охота на генералов

Очередным вызовом для россиян со стороны спецслужб Украины стало покушение на убийство генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. Первый заместитель начальника Главного управления Генерального штаба ВС России стал четвертым высокопоставленным генералом, которого попытались устранить террористы.

Тактически проигрывая на поле боя, противник развязал против нас гибридную войну. Цель – причинить материальный и психологический ущерб, посеять панику и страх, активизировать в России протестное движение. Логика проста: если можно устранить генералов Министерства обороны, что говорить о простых смертных? Примером может служить теракт в «Крокус Сити Холле» 22 марта 2024 года. Тогда погибли 149 человек (из них шестеро детей), один пропал без вести, 609 получили ранения и травмы.

Гибридная война, к сожалению, продолжается. Украинские спецслужбы начали охоту не на последних лиц в иерархической генеральской лестнице. Все жертвы были не случайны.

Генерал-лейтенант Игорь Кириллов

Напомним: первым погиб генерал-лейтенант Игорь Кириллов, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России. Казалось бы, чем мог помешать генерал, если наша армия не собиралась применять оружие массового поражения против ВСУ? Ответ кроется в разоблачениях, с которыми выступал кандидат военных наук. На основании достоверных данных он утверждал, что с американскими опытами связаны вспышки птичьего гриппа и массовый падеж птиц в Херсонской области в 2021 году.

В марте 2022 года обвинил США и их союзников в создании биологических веществ, способных избирательно поражать различные этнические группы, в частности славян. В 2024 году он в очередной раз заявил о сохранении у американцев интереса к получению биоматериалов граждан России, Украины и других государств постсоветского пространства. По его словам, из Украины в западные лаборатории было вывезено до 16 тысяч проб для военно-биологических исследований. Цель – выбор биоагентов, наиболее опасных для населения определенного региона.

В октябре 2024 года Игорь Анатольевич обвинил ВСУ в использовании химического оружия под видом дымовых снарядов в городе Судже Курской области. Это далеко не все разоблачения, высказанные генерал-лейтенантом на протяжении спецоперации.

Предание международной огласке фактов преступной деятельности американских и украинских специалистов вызывало открытое раздражение противника. 16 декабря 2024 года СБУ Украины заочно предъявила Кириллову обвинение в приказе применять химическое оружие против ВСУ. На следующее утро генерал-лейтенант был убит в результате взрыва у своего дома на Рязанском проспекте в Москве. Взрывное устройство, заложенное в самокат, сработало, когда Игорь Анатольевич вместе с помощником выходил из подъезда.

Предположительно, ложное обвинение предъявили целенаправленно, для оправдания теракта.

Генерал-лейтенант Ярослав Москалик

Список жертв украинских боевиков продолжил генерал-лейтенант Ярослав Москалик, заместитель начальника Главного оперативного управления (ГОУ) ГШ ВС России. Боевой генерал, участник Второй чеченской войны, военной операции России в Сирии и СВО на Украине. Выпускник Военной академии Генерального штаба ВС РФ был личностью не медийной. Заслуженный военный специалист России не делал громких заявлений и не выступал с разоблачениями.

Разгадка покушения – в деятельности офицеров ГОУ. Они анализируют возможности противника и своих войск, прогнозируют развитие обстановки, проводят необходимые расчеты, готовят предложения по повышению боевых возможностей группировок войск. Коротко: оперативное управление играет ключевую роль в управлении войсками в ходе проводимых военных операций.

Ярослав Ярославович в 2015 году участвовал в планировании военной операции на территории Сирийской Арабской Республики. Впоследствии – в урегулировании кризиса в ходе гражданской войны. Занимался планированием других военных операций различного уровня. С началом СВО руководил дежурной сменой Группы боевого управления ГШ ВС РФ. Она проводила мониторинг обстановки в районах боевых действий. Естественно, генерал-лейтенант знал истинное положение дел на фронте, обладал внушительным объемом информации о ВСУ.

25 апреля 2025 года генерал-лейтенант Москалик вышел из дома в Балашихе, где проживал с семьей. В этот момент у подъезда взорвался припаркованный автомобиль Volksvagen Golf. Смерть от полученной минно-взрывной травмы и множественных осколочных ранений была мгновенной. Самодельное взрывное устройство, эквивалентное по мощности одному килограмму тротила, не оставило никаких шансов.

Генерал-лейтенант Фанил Сарваров

Третьей жертвой украинских спецслужб стал генерал-лейтенант Фанил Сарваров, начальник Управления оперативной подготовки ГШ ВС РФ. Возглавляемое им Управление в Генштабе – одно из ключевых. Исходя из решаемых в структурном подразделении задач, на Сарварова у боевиков врага имелся особый «зуб». Фанил Фанисович был внесен в базу экстремистского сайта «Миротворец» (в России заблокирован решением суда). Украинские националисты обозначили генерала как цель для уничтожения.

Еще лейтенантом молодой офицер попал в самое пекло – с 1992-го по 2003 год непосредственно участвовал в боевых действиях в ходе осетино-ингушского конфликта и в двух Чеченских кампаниях. Это годы на передовой, под огнем, где цена ошибки — жизнь.

В 2015-2016 годах генерал Сарваров участвовал в организации и проведении операции российских войск в Сирии. Управление оперативной подготовки ГШ ВС РФ, которое возглавлял погибший, отвечает за планирование применения Вооруженных сил, проведение крупнейших учений, обобщение и внедрение боевого опыта. Опыт, сочетавший академические знания и многолетнюю практику, делал Сарварова бесценным специалистом. Его устранение – удар по одной из ключевых фигур управления войсками, попытка ослабить интеллектуальный потенциал Российской армии.

22 декабря на улице Ясеневой в Москве в своей машине Kia Sorento генерал-лейтенант Фанил Сарваров был подорван взрывчаткой, заложенной в автомобиль.

Генерал-лейтенант Владимир Алексеев

Три удавшихся покушения, видимо, придали уверенности и наглости сотрудникам украинских спецслужб. Они решили, что можно безнаказанно добраться и до разведчиков. Жертвой должен был стать первый заместитель начальника Главного управления ГШ ВС РФ генерал-лейтенант Владимир Алексеев (в прошлом – Главное разведывательное управление ГШ ВС РФ — прим. автора).

У генерал-лейтенанта, Героя России – богатый послужной список. На его счету – участие в крупных операциях, разработка плана развертывания нашей армии в Крыму в 2014 году, руководство действиями разведчиков в Сирии. После начала СВО, как утверждает украинская разведка, Владимир Алексеев отвечал за подготовку данных для нанесения ракетно-авиационных ударов по территории противника.

Алексеев сыграл важную роль в переговорах между Евгением Пригожиным и заместителем министра обороны РФ Юнус-Беком Евкуровым во время марша ЧВК «Вагнер» 23 июня 2023 года. Владимир Степанович пытался снизить накал дискуссии между ними, старался не допустить жертв. Он охарактеризовал поход «вагнеровцев» на Москву ударом в спину стране и президенту.

6 февраля этого года киллер сделал во Владимира Алексеева несколько выстрелов на лестничной площадке его дома в Москве. Генерала госпитализировали, в настоящее время его состояние оценивается как стабильное.

Четыре приведенных случая квалифицируются как теракты. Задержанные исполнители приговорены либо к пожизненным, либо к длительным срокам заключения. Только жизней генералов, игравших ключевые роли в спецоперации, уже не вернуть. Следствие установило, что они стали жертвами организации, созданной на Украине для физического устранения старших офицеров и генералов Министерства обороны РФ. Преступную группу создали неустановленные до сих пор лица из числа сотрудников украинских спецслужб.

Всё это говорит о том, что мы живем в состоянии гибридной войны. Войны подлой, когда смертельные удары наносятся врагом не на поле боя, а исподтишка, потому что на линии боевого соприкосновения он противостоять россиянам не может. Известно, что любое преступление, даже на стадии подготовки, оставляет следы. Это значит одно: всем нам следует быть бдительными, не забывать о том, что враг может оказаться рядом. Ближе, чем мы думаем.

