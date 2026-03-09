Взгляд: охота на генералов

Главная » #СВО

Очередным вызовом для россиян со стороны спецслужб Украины стало покушение на убийство генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. Первый заместитель начальника Главного управления Генерального штаба ВС России стал четвертым высокопоставленным генералом, которого попытались устранить террористы.

#СВО

Тактически проигрывая на поле боя, противник развязал против нас гибридную войну. Цель – причинить материальный и психологический ущерб, посеять панику и страх, активизировать в России протестное движение. Логика проста: если можно устранить генералов Министерства обороны, что говорить о простых смертных? Примером может служить теракт в «Крокус Сити Холле» 22 марта 2024 года. Тогда погибли 149 человек (из них шестеро детей), один пропал без вести, 609 получили ранения и травмы.

Гибридная война, к сожалению, продолжается. Украинские спецслужбы начали охоту не на последних лиц в иерархической генеральской лестнице. Все жертвы были не случайны.

Содержание
  1. Генерал-лейтенант Игорь Кириллов
  2. Генерал-лейтенант Ярослав Москалик
  3. Генерал-лейтенант Фанил Сарваров
  4. Генерал-лейтенант Владимир Алексеев

Генерал-лейтенант Игорь Кириллов

Напомним: первым погиб генерал-лейтенант Игорь Кириллов, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России. Казалось бы, чем мог помешать генерал, если наша армия не собиралась применять оружие массового поражения против ВСУ? Ответ кроется в разоблачениях, с которыми выступал кандидат военных наук. На основании достоверных данных он утверждал, что с американскими опытами связаны вспышки птичьего гриппа и массовый падеж птиц в Херсонской области в 2021 году.

В марте 2022 года обвинил США и их союзников в создании биологических веществ, способных избирательно поражать различные этнические группы, в частности славян. В 2024 году он в очередной раз заявил о сохранении у американцев интереса к получению биоматериалов граждан России, Украины и других государств постсоветского пространства. По его словам, из Украины в западные лаборатории было вывезено до 16 тысяч проб для военно-биологических исследований. Цель – выбор биоагентов, наиболее опасных для населения определенного региона.

В октябре 2024 года Игорь Анатольевич обвинил ВСУ в использовании химического оружия под видом дымовых снарядов в городе Судже Курской области. Это далеко не все разоблачения, высказанные генерал-лейтенантом на протяжении спецоперации.

Предание международной огласке фактов преступной деятельности американских и украинских специалистов вызывало открытое раздражение противника. 16 декабря 2024 года СБУ Украины заочно предъявила Кириллову обвинение в приказе применять химическое оружие против ВСУ. На следующее утро генерал-лейтенант был убит в результате взрыва у своего дома на Рязанском проспекте в Москве. Взрывное устройство, заложенное в самокат, сработало, когда Игорь Анатольевич вместе с помощником выходил из подъезда.

Предположительно, ложное обвинение предъявили целенаправленно, для оправдания теракта.

Генерал-лейтенант Ярослав Москалик

Список жертв украинских боевиков продолжил генерал-лейтенант Ярослав Москалик, заместитель начальника Главного оперативного управления (ГОУ) ГШ ВС России. Боевой генерал, участник Второй чеченской войны, военной операции России в Сирии и СВО на Украине. Выпускник Военной академии Генерального штаба ВС РФ был личностью не медийной. Заслуженный военный специалист России не делал громких заявлений и не выступал с разоблачениями.

Разгадка покушения – в деятельности офицеров ГОУ. Они анализируют возможности противника и своих войск, прогнозируют развитие обстановки, проводят необходимые расчеты, готовят предложения по повышению боевых возможностей группировок войск. Коротко: оперативное управление играет ключевую роль в управлении войсками в ходе проводимых военных операций.

Ярослав Ярославович в 2015 году участвовал в планировании военной операции на территории Сирийской Арабской Республики. Впоследствии – в урегулировании кризиса в ходе гражданской войны. Занимался планированием других военных операций различного уровня. С началом СВО руководил дежурной сменой Группы боевого управления ГШ ВС РФ. Она проводила мониторинг обстановки в районах боевых действий. Естественно, генерал-лейтенант знал истинное положение дел на фронте, обладал внушительным объемом информации о ВСУ.

25 апреля 2025 года генерал-лейтенант Москалик вышел из дома в Балашихе, где проживал с семьей. В этот момент у подъезда взорвался припаркованный автомобиль Volksvagen Golf. Смерть от полученной минно-взрывной травмы и множественных осколочных ранений была мгновенной. Самодельное взрывное устройство, эквивалентное по мощности одному килограмму тротила, не оставило никаких шансов.

Генерал-лейтенант Фанил Сарваров

Третьей жертвой украинских спецслужб стал генерал-лейтенант Фанил Сарваров, начальник Управления оперативной подготовки ГШ ВС РФ. Возглавляемое им Управление в Генштабе – одно из ключевых. Исходя из решаемых в структурном подразделении задач, на Сарварова у боевиков врага имелся особый «зуб». Фанил Фанисович был внесен в базу экстремистского сайта «Миротворец» (в России заблокирован решением суда). Украинские националисты обозначили генерала как цель для уничтожения.

Еще лейтенантом молодой офицер попал в самое пекло – с 1992-го по 2003 год непосредственно участвовал в боевых действиях в ходе осетино-ингушского конфликта и в двух Чеченских кампаниях. Это годы на передовой, под огнем, где цена ошибки — жизнь.

В 2015-2016 годах генерал Сарваров участвовал в организации и проведении операции российских войск в Сирии. Управление оперативной подготовки ГШ ВС РФ, которое возглавлял погибший, отвечает за планирование применения Вооруженных сил, проведение крупнейших учений, обобщение и внедрение боевого опыта. Опыт, сочетавший академические знания и многолетнюю практику, делал Сарварова бесценным специалистом. Его устранение – удар по одной из ключевых фигур управления войсками, попытка ослабить интеллектуальный потенциал Российской армии.

22 декабря на улице Ясеневой в Москве в своей машине Kia Sorento генерал-лейтенант Фанил Сарваров был подорван взрывчаткой, заложенной в автомобиль.

Генерал-лейтенант Владимир Алексеев

Три удавшихся покушения, видимо, придали уверенности и наглости сотрудникам украинских спецслужб. Они решили, что можно безнаказанно добраться и до разведчиков. Жертвой должен был стать первый заместитель начальника Главного управления ГШ ВС РФ генерал-лейтенант Владимир Алексеев (в прошлом – Главное разведывательное управление ГШ ВС РФ — прим. автора).

У генерал-лейтенанта, Героя России – богатый послужной список. На его счету – участие в крупных операциях, разработка плана развертывания нашей армии в Крыму в 2014 году, руководство действиями разведчиков в Сирии. После начала СВО, как утверждает украинская разведка, Владимир Алексеев отвечал за подготовку данных для нанесения ракетно-авиационных ударов по территории противника.

Алексеев сыграл важную роль в переговорах между Евгением Пригожиным и заместителем министра обороны РФ Юнус-Беком Евкуровым во время марша ЧВК «Вагнер» 23 июня 2023 года. Владимир Степанович пытался снизить накал дискуссии между ними, старался не допустить жертв. Он охарактеризовал поход «вагнеровцев» на Москву ударом в спину стране и президенту.

6 февраля этого года киллер сделал во Владимира Алексеева несколько выстрелов на лестничной площадке его дома в Москве. Генерала госпитализировали, в настоящее время его состояние оценивается как стабильное.

Четыре приведенных случая квалифицируются как теракты. Задержанные исполнители приговорены либо к пожизненным, либо к длительным срокам заключения. Только жизней генералов, игравших ключевые роли в спецоперации, уже не вернуть. Следствие установило, что они стали жертвами организации, созданной на Украине для физического устранения старших офицеров и генералов Министерства обороны РФ. Преступную группу создали неустановленные до сих пор лица из числа сотрудников украинских спецслужб.

Всё это говорит о том, что мы живем в состоянии гибридной войны. Войны подлой, когда смертельные удары наносятся врагом не на поле боя, а исподтишка, потому что на линии боевого соприкосновения он противостоять россиянам не может. Известно, что любое преступление, даже на стадии подготовки, оставляет следы. Это значит одно: всем нам следует быть бдительными, не забывать о том, что враг может оказаться рядом. Ближе, чем мы думаем.

Евгений БУТЫЛИН, на главной – фото Минобороны РФ из архива

