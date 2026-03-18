17 марта в Таганроге выставка «Принцессы сцены и арены» открылась в музее А.А. Дурова. Ее посетители смогут не только узнать много нового о замечательных артистках, так или иначе связанных с цирковым искусством, но и насладиться парфюмерными композициями, которые сопровождали по жизни звезд манежа, а теперь поведут гостей по музейным залам.

Новая выставка посвящена женскому творчеству, таланту и красоте. На протяжении XX века артистки цирка были воплощением грации, ловкости, артистизма, женственности, смелости. Своими образами они вдохновляли режиссеров на создание фильмов, композиторов на написание музыки, становились музами художников и писателей: в экспозиции нашли свое отражение и художественный фильм Григория Александрова «Цирк», и оперетта Имре Кальмана «Принцесса цирка», и многие другие мировые шедевры, главным героями которых стали цирковые артисты.

Звезды советского цирка восхищали детей и мужчин, а женщины воодушевлялись их яркими нарядам, прическами, образами. На выставке представлены предметы из фондов Таганрогского музея-заповедника и частной коллекции заведующего музеем А.А. Дурова Дмитрия Артемьева. Эти экспонаты рассказывают о творчестве и быте известных артисток цирка, особое место среди которых занимают женщины династии Дуровых — мамы Анатолия Анатольевича, его супруги, сестры, племянниц и других. У Анатолия Анатольевича с его женой своих детей не было, но он, как никто другой, помог становлению всемирно известной цирковой династии дрессировщиков Дуровых, женщины в которой в СССР вышли на первые роли.

Связующей нитью тематических комплексов стали знаковые исторические парфюмерные композиции, представленные флаконами духов из коллекции заслуженного работника культуры РФ, заместителя председателя Ростовского регионального отделения Союза театральных деятелей России Людмилы Павловны Лисицыной. Выставка разместилась в пяти экспозиционных залах, в каждом из которых царствует свой запах.

Советское государство, которое первым в мире объявило себя рабоче-крестьянским, не отменило шлейфы, но они сохранились у звезд советского цирка, которые своими талантами и результатами своего неустанного труда на манеже покорили весь мир. Теперь эти шлейфы можно увидеть и услышать в музее А.А. Дурова.

Первую экскурсию по новой выставке провел заведующий музеем А.А. Дурова Дмитрий Артемьев, автор идеи, сыгравший и главную роль в её реализации. А вдохновили его на эту экскурсию очаровательные женщины, в том числе из руководства администрации города и Таганрогского музея-заповедника.

Вниманию публики был представлен и цирковой номер: выступали артистка Ростовского государственного цирка Анна Колесникова и её дрессированные голуби.

Побывавшая на открытии выставки первый заместитель главы городской администрации Ирина Голубева отметила, что экспозиция, гармонично соединившая воедино историю цирка с историей парфюма, в ненавязчивой форме предлагает посетителям расширить свои горизонты и углубить свои знания отечественной и мировой истории ХХ века.

Депутат Законодательного Собрания Ростовской области, директор Централизованной библиотечной системы города Таганрога Татьяна Михеева поделилась историей своей семьи, рассказала, что её бабушка, выпускница циркового училища, в 1930-е годы служила в таганрогской цирковой труппе.

«Спасибо вам за то, что вы всё это сохраняете и напоминаете нам о том, что наш Таганрог – не только театральный, литературный и музыкальный, но еще и цирковой», — выразила она признательность коллективу Таганрогского музея-заповедника.

Директор Таганрогского музея-заповедника Елизавета Липовенко поведала о том, что ремонтно-реставрационные работы в музее А.А. Дурова уже давно завершены, однако постоянной экспозиции пока нет, но это дает возможность осуществлять здесь интереснейшие выставочные проекты, и этой возможностью активно пользуется коллектив музея, который возглавляет энтузиаст, очень талантливый, творческий и разносторонний человек – Дмитрий Артемьев. Сам Дмитрий Борисович – из цирковых, он – представитель целой династии. Инициируемые Дмитрием Артемьевым выставочные проекты объединяют очень многих творческих людей — художников, кукольников, мастеров декоративно-прикладного искусства, коллекционеров – не только Донского края, но и многих других регионов России.

Планируется, что выставка продолжит работу до ноября нынешнего года, а на её базе будут проводиться творческие встречи, мастер-классы и различные другие мероприятия.

Владимир Прозоровский

Фото автора и пресс-службы Таганрогского музея-заповедника