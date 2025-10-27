Выставка «Промдизайн: инженерная эстетика от транспорта до беспилотников» открылась в таганрогском кампусе ЮФУ

В зимнем саду корпуса «Д» ИТА ЮФУ работает выставка «Промдизайн: инженерная эстетика от транспорта до беспилотников».

Экспозиция объединила трехмерные эксперименты в металле художников-скульпторов Ростовского художественного училища имени М.Б. Грекова и инженерную эстетику промдизайна студентов-технологов Южного федерального университета.

Экспозиция представляет разные точки зрения на объекты, инструменты и технологии, используемые в дизайне. Она показывает, как неординарные подходы к технологиям художественной обработки материалов могут рождать нечто новое и интересное, стирая границы между искусством и дизайном, а также позволяет увидеть не только проектные решения, выполненные в программах, связанных с 3d-моделированием, но и реальное воплощение объемных форм в разных материалах.

На открытии выставки присутствовали представители кафедры ИГ и КД ИРТСУ ЮФУ, члены Союза дизайнеров: доктор технических наук, профессор Ифтихар Аббасов, к.ф.н., доцент Виктория Барвенко, доцент Вячеслав Орехов; а также заведующая отделением «Скульптура» Ростовского художественного училища им. М.Б. Грекова Людмила Губарева-Муха, искусствовед Таганрогского художественного музея Людмила Казакова, председатель Таганрогского отделения «Союза художников России» Александр Щенников, авторы скульптурных работ Сергей и Денис Рыжковы.

Открывая выставку, доцент кафедры Инженерной графики и компьютерного дизайна ИРТСУ ЮФУ Виктория Барвенко отметила, что каждый экспонат этой уникальной выставки – результат творческого поиска, целеполагания, инноваторства, воли и совместного труда под руководством наставников, а также отметила, что:

«Выставка является яркой иллюстрацией того, насколько материал в конечном итоге влияет на выразительность объемных форм, обработанных хоть и с применением специальных технических средств, но «вручную» талантливыми художниками-скульпторами Ростовского художественного училища им. М.Б. Грекова, которые экспериментируя с материалом, творчески проявляют выразительные образы из гипса и металла.

Другая часть экспозиции – выпускные проекты студентов направления «Технология художественной обработки материалов» кафедры ИГ и КД, работы которых размещены в пространстве этого зимнего сада. Поддержка и наставничество, несомненно, сыграли ключевую роль в создании выставки. Благодаря усилиям доктора технических наук Ифтихара Аббасова, доцентов Вячеслава Орехова и Виктории Барвенко молодые таланты смогли соединить традиционные методы проектирования с современным видением и представлением инженерных решений».

Выступившие на вернисаже скульпторы из Ростова-на-Дону рассказали о своей творческой деятельности, а преподаватели, художники, искусствоведы отметили, что представленные скульптуры выполнены технически безупречно, талантливо и оригинально.

На выставке «Промдизайн: инженерная эстетика от транспорта до беспилотников» было представлено 11 выпускных квалификационных работ студентов кафедры Инженерной графики и компьютерного дизайна ИРТСУ ЮФУ. Дизайн-разработки студентов разнообразны по тематике: летательный аппарат, маломерное судно, электромобиль, комбайн, AR очки для глухонемых, жилой модуль, детская игровая площадка и другие актуальные проекты.

Часть экспозиции, получившая название «Пространство/Объект» (Трехмерные эксперименты с металлом), была представлена 17 скульптурными арт-объектами, выполненными творческой династией, – отцом и сыном Сергеем и Денисом Рыжковыми. Студент 3 курса отделения «Скульптура» Ростовского художественного училища им. М.Б. Грекова Денис Рыжков представил пять творческих работ, выполненных из гипса и металла:

«Я представил две работы из гипса, одна из которых рельеф «Курсантский рубеж», посвященный героям-освободителям Ростова от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны.

Также здесь присутствуют три работы из металла: «Музыкант», «Конь» и «Древо-карлик». Все работы выполнил самостоятельно. Отец выступал в процессе работы в роли консультанта. Считаю, что самое главное в творчестве – это вдохновение».

Вернисаж дал возможность студентам ИТА ЮФУ приобщиться к миру современного искусства и пообщаться с авторами работ.

«Выставка очень интересная, так как здесь представлено много талантливых работ. Очень понравились скульптуры из металла. Меня особенно поразили мастерство обработки материала и полет авторской фантазии», – поделилась впечатлениями студентка 3 курса ИРТСУ ЮФУ Елизавета Завернина.

Выставка в зимнем саду корпуса «Д» будет действовать до 7 ноября.

Автор текста Игорь Кучеренко, фото ЮФУ