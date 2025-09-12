Главная » Новости Таганрога

Выдающимся таганрожцам вручили Чеховские премии

Это стало доброй традицией, приуроченной ко Дню города.

В честь Дня города Чеховские премии были вручены выдающимся таганрожцам, которые своими заслугами и достижениями внесли значительный вклад в развитие и процветание родного города. Эта традиция — чествовать в День города лучших его жителей — поддерживается в Таганроге уже в течение последних 15 лет. За это время лауреатами Чеховской премии стали 139 таганрожцев, представляющих сферы образования, медицины и культуры.

В этом году в число отмеченных Чеховской премией жителей города вошли девять человек. За значительный вклад в развитие образования  —  заведующая детским садом № 51 Ирина Лебедь, директор школы № 35 Наталия Третьякова, учитель начальных классов гимназии «Мариинская» Наталья Монченко.

За значительный вклад в развитие культуры и искусства: Сергей Баринов, артист Таганрогского театра имени А.П. Чехова,  Юрий Смолин, член Союза художников России, Наталья Бондарева, старший научный сотрудник музея «Градостроительство и быт г. Таганрога».

За заслуги в развитие медицины премией отмечены: главный врач городской больницы № 7 Сергей Петручик, заведующая педиатрическим отделением № 1 городской поликлиники № 1 Анна Королева, заведующий отделением – врач-анестезиолог-реаниматолог Родильного дома Александр Безверхов.

Глава города Светлана Камбулова поздравила лауреатов Чеховской премии и поблагодарила их за вклад в развитие города и пример искренней любви к Таганрогу.

