Выдающийся спортсмен и тренер, почетный гражданин Таганрога и Ростовской области Давыд Адамович Ригерт отмечает сегодня день рождения

На счету олимпийского чемпиона — 63 мировых рекорда.

Сегодня, 12 марта, свой день рождения отмечает Давыд Адамович Ригерт — «гордость Таганрога, Ростовской области и всей России», его поздравила в своих соцсетях глава города Светлана Камбулова и напомнила о жизненном пути и достижениях этого выдающегося спортсмена и тренера, общественного деятеля, почетного гражданина Таганрога и Ростовской области. Давыд Ригерт — олимпийский чемпион, установивший 63 мировых рекорда, внес неоценимый вклад в развитие тяжелой атлетики в стране и в родном городе.

Давыд Адамович родился в 1947 году в Казахстане, а его путь в большой спорт начался в 1964 году после переезда семьи в Краснодарский край, где он впервые взял в руки самодельную штангу. Решающим этапом стала тренировка под руководством легендарного советского тяжелоатлета Рудольфа Плюкфельдера в городе Шахты. Выступая за сборную СССР, Ригерт стал чемпионом XXI Олимпийских игр 1976 года в Монреале, шестикратным чемпионом мира, девятикратным чемпионом Европы и пятикратным чемпионом СССР в многоборье.

Завершив карьеру, он посвятил себя тренерской работе. После окончания Московского института физической культуры в 1978 году Ригерт в 1985–1987 годах занимал пост главного тренера сборной СССР, а позже возглавлял и сборную России, подготовив множество победителей международных соревнований.

Особая глава его жизни связана с Таганрогом, где в 1996 году открылась специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва № 7 его имени, а в 1999 году начала работу «Академия тяжелой атлетики имени Д. А. Ригерта». Кроме того, Давыд Адамович дважды избирался депутатом Городской думы Таганрога четвертого (2004–2009) и пятого (2009–2014) созывов, активно участвуя в общественной жизни. Его заслуги отмечены многочисленными государственными наградами.

Фото из ТГ-канала Светланы Камбуловой.