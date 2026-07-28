На Дону пьяный водитель не смог откупиться от сотрудника ГАИ и получил два года колонии

Житель Орловского района Ростовской области получил два года лишения свободы и штраф за попытку подкупить сотрудника ГИБДД после задержания за пьяную езду.

Как сообщили в региональном Следкоме, 36-летнего мужчину признали виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки). Установлено, что в мае этого года фигурант, находясь за рулем в состоянии опьянения, был остановлен полицейскими и привлечен к административной ответственности. Желая избежать наказания, он пришел к временно исполняющему обязанности начальника отделения Госавтоинспекции и попытался передать ему 15 тысяч рублей за то, чтобы его не привлекали к ответственности. А сотрудник полиции сообщил о случившемся в дежурную часть, после чего мужчину задержали.

«Суд назначил фигуранту наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии общего режима и штрафа в размере 75 тысяч рублей», — пишет источник.

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Фото rostov.sledcom.ru