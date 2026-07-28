Депутат Госдумы предлагает дать шанс школьникам с низкими баллами ОГЭ попасть в 10-е классы

Депутат Госдумы Игорь Антропенко («Единая Россия») предложил зачислять девятиклассников с невысокими баллами по ОГЭ в профильные 10-е классы, если в них остались свободные места. Свое мнение парламентарий высказал в беседе с ТАСС.

Сейчас школы самостоятельно определяют проходной порог для зачисления в специализированные классы, ориентируясь на рекомендации Рособрнадзора и конкретное направление обучения. Антропенко считает, что наличие вакансий должно стать основанием для приема учеников даже с более низкими результатами экзаменов.

«На мой взгляд, при наличии вакансий в специализированных десятых классах, конечно, надо брать детей и, может быть, с более низкими баллами по ОГЭ. Заполнить эти вакансии, дать им возможность развиваться по тем направлениям, которые они считают для себя приоритетными», — пояснил депутат.

Он также отметил, что к нему регулярно обращаются родители, чьи дети окончили 9 классов, но по разным причинам не могут попасть в 10-й класс.

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