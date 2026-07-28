После урагана волонтеры пришли на помощь жителям Дона: «Будем поддерживать людей столько, сколько потребуется»

В ночь с 26 на 27 июля в небе над донским регионом было уничтожено около 50 вражеских беспилотников. Однако в результате атаки оказались повреждены жилые дома, пострадали люди.

В числе первых, кто взялся оказывать помощь, волонтеры Народного фронта и активисты движения #МЫВМЕСТЕ.

«В такой ситуации важно не терять ни минуты и как можно быстрее оказаться рядом с людьми», – отметил представитель Народного фронта в Ростовской области Антон Черных.

За день добровольцы расчистили территории восьми частных домовладений и восстановили 40 теплых контуров, временно закрыв поврежденные окна и двери. Пострадавшим семьям передали более 20 гуманитарных наборов.

Как подчеркнул Антон Черных, работу волонтеры будут вести до тех пор, пока люди в них нуждаются.

Фото: Народный фронт Ростовской области