Выборы-2025: в Таганроге проходит третий день голосования

14 сентября — третий день голосования на выборах-2025. По данным Избирательной комиссии Ростовской области, по итогам двух дней общая явка избирателей по региону составила 43,75%. По Таганрогу — 19,1%.

С учетом ДЭГ проголосовали 1 436 877 жителей Ростовской области.

14 сентября все избирательные участки будут открыты до 20 часов.

Глава областной избирательной комиссии Андрей Буров заявил, что в регионе делается всё возможное для обеспечения честного и комфортного голосования. И выразил надежду, что на заключительном этапе избирательная активность граждан останется на высоком уровне.

Напомним, что до 14 часов можно подать заявку в участковую комиссию о голосовании на дому.

«Если вы еще не приняли участие в голосовании, обязательно сделайте это! Голос каждого важен. Только вместе мы сможем построить лучшее завтра для Донского края!», — призвала жителей Таганрога глава города Светлана Камбулова.

