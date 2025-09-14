Главная » Новости Таганрога

Выборы-2025: в Таганроге проходит третий день голосования

На чтение 1 мин Просмотров 70 Опубликовано

14 сентября — третий день голосования на выборах-2025. По данным Избирательной комиссии Ростовской области, по итогам двух дней общая явка избирателей по региону составила 43,75%. По Таганрогу — 19,1%.

Новости Таганрога

С учетом ДЭГ проголосовали 1 436 877 жителей Ростовской области.

14 сентября все избирательные участки будут открыты до 20 часов.

 Глава областной избирательной комиссии Андрей Буров заявил, что в регионе делается всё возможное для обеспечения честного и комфортного голосования. И выразил надежду, что на заключительном этапе избирательная активность граждан останется на высоком уровне.

Напомним, что до 14 часов можно подать заявку в участковую комиссию о голосовании на дому.

«Если вы еще не приняли участие в голосовании, обязательно сделайте это! Голос каждого важен. Только вместе мы сможем построить лучшее завтра для Донского края!», — призвала жителей Таганрога глава города Светлана Камбулова.

Фото Владимира Прозоровского

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

выборы — 2025 выборы губернатора голосование избирательные участки избирком РО
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных обратной связи

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru