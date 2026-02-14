В нынешнем году Масленица пройдет с 16 по 22 февраля. Основное угощение и символ праздника – это, конечно же, блины. Их пекут каждый день, начиная с понедельника. Но особенно много – с четверга по воскресенье.

Приготовление блинов — процесс не всегда предсказуемый: тесто может получиться слишком жидким или наоборот густым. И самое неприятное, когда оно начинает прилипать к сковороде. Сегодня мы поделимся с вами проверенным рецептом, который никогда не подводит. Главное, точно соблюдать пропорции. Также собрали несколько «блинных» секретов. Расскажем и об истории праздника.

Ингредиенты:

молоко – 2,5 стакана;

мука – 1,5 стакана;

яйца – 2 шт.;

подсолнечное масло – 3-4 столовых ложки;

соль и сахар – по вкусу.

Приготовление

В кастрюлю влить 0,5 стакана молока, соль, сахар, муку и яйца. Все размешать до однородной массы. Добавить подсолнечное масло. А затем понемногу влить оставшееся молоко, постоянно размешивая получившуюся массу.

Перед жаркой первого блина сковороду можно смазать подсолнечным маслом и хорошо прогреть на огне. И не забывайте смазывать уже готовые блины сливочным маслом!

Подавать к столу блины можно со сметаной, вареньем или сиропом. А можно завернуть в них разнообразную начинку.

«Блинные» секреты

Используйте свежее молоко комнатной температуры. Если молоко холодное, блины будут тяжелее и плотнее.

Яйца лучше брать среднего размера. Перед добавлением взбейте их слегка венчиком.

Добавляйте растительное масло прямо в тесто, чтобы блинчики были нежными и легко переворачивались.

Сахар придает тесту золотистый оттенок, а соль усиливает вкус.

Консистенция теста: его приготовить надо жидким, примерно как густые сливки. Для проверки опустите ложку в тесто — оно должно стекать тонкой струйкой.

Дайте тесту постоять около 15–20 минут перед выпечкой. Это позволит муке набухнуть, и блины станут мягче.

Жарьте блины на среднем огне. Если огонь слишком сильный, блины быстро подгорают снаружи, оставаясь сырыми внутри.

Переворачивайте блинчик лопаточкой, когда края начинают подсушиваться и пузырятся пузырьки воздуха.

После обжаривания на одной стороне переверните блин и дайте ему подрумяниться с другой стороны буквально пару секунд.

Следуя этим простым советам, ваши блины обязательно получатся тонкими, румяными и ароматными!

История праздника

Масленица – древний славянский праздник, пришедший к нам из языческой культуры и сохранившийся после принятия христианства — его привязали к церковному календарю и стали отмечать в последнюю неделю перед Великим постом. У праздника появилось новое значение: повеселиться и вдоволь наесться перед семинедельным говением, прогнать зиму и ускорить наступление весны.

Люди радовались солнцу, которое с приближением весны начинало появляться все чаще. Поэтому и появилась традиция в честь весеннего солнца печь круглые, по форме напоминающие солнце, лепешки. Считалось, что съев такое кушанье, человек получит частичку солнечного света и тепла. Со временем лепешки заменили блинами. Круглые, румяные, горячие, — блины являются символом солнца, а значит, обновления и плодородия.

Больше простых и проверенных рецептов — в нашей рубрике «Вкуснота».

На главной: изображение от freepik