Вражеские БПЛА были сбиты минувшей ночью под Таганрогом и в Каменском районе Дона

В ночь на 24 февраля в Ростовской области вновь работали системы ПВО — вражеские беспилотники были перехвачены и уничтожены в воздушном пространстве двух районов донского региона — Неклиновском и Каменском. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор области Юрий Слюсарь.

«Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться», — проинформировал глава региона.

По данным Минобороны России, с 23 часов 23 февраля до 7 часов 24 февраля 7 регионов страны, а также акватории Черного и Азовского моей, подверглись атаке с воздуха. Силами ПВО за этот период уничтожены 79 украинских БПЛА.

