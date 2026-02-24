Главная » Новости Таганрога

Вражеские БПЛА были сбиты минувшей ночью под Таганрогом и в Каменском районе Дона

На чтение 1 мин Просмотров 146 Опубликовано

Предварительно пострадавших и разрушений на земле нет.

Новости Таганрога

В ночь на 24 февраля в Ростовской области вновь работали системы ПВО — вражеские беспилотники были перехвачены и уничтожены в воздушном пространстве двух районов донского региона — Неклиновском и Каменском. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор области Юрий Слюсарь.

«Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться», — проинформировал глава региона.

По данным Минобороны России, с 23 часов 23 февраля до 7 часов 24 февраля 7 регионов страны, а также акватории Черного и Азовского моей, подверглись атаке с воздуха. Силами ПВО за этот период уничтожены 79 украинских БПЛА.

Фото из архива

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

атака БПЛА новости происшествия Ростовская область Таганрог Юрий Слюсарь
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru