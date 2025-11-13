Врач рассказала жителям Таганрога, как вода поможет избежать заражения ОРВИ

Соблюдение питьевого режима в холодное время года помогает снизить риск заражения ОРВИ и поддерживать здоровье организма. Об этом жителям Таганрога рассказала Надежда Подкорытова, главный врач-терапевт, генеральный директор ИНВИТРО-Урал.

Осенью и зимой организм реже сигнализирует о жажде, но риск обезвоживания сохраняется на уровне летних месяцев. Центральное отопление и обогреватели способствуют потере влаги не только из воздуха, но и из организма человека, что может привести к сухости кожи, чувству стянутости и тусклости волос. Кроме того, в холодный период мы носим больше одежды и часто потеем, хотя и не так заметно, как летом.

«Рост заболеваемости ОРВИ в осенне-зимний период делает вопрос питьевого режима особенно актуальным. Достаточное потребление воды снижает вероятность заболевания, поскольку простая вода участвует во всех метаболических процессах и помогает выводить из организма ненужные вещества», — отмечает эксперт.

При недостатке жидкости слизистые оболочки дыхательных путей пересыхают, что облегчает проникновение вирусов из-за нарушения местной защитной функции. Иногда человек путает чувство жажды с голодом, что приводит к перееданию и последующим проблемам со здоровьем.

Обезвоживание может проявляться сильной усталостью, сонливостью, жаждой, уменьшением количества мочи, сухостью слизистых оболочек и снижением эластичности кожи. Особое внимание питьевому режиму следует уделять детям и пожилым людям, которые часто не замечают сигналы обезвоживания.

Норма потребления воды рассчитывается по формуле 30 миллилитров на килограмм массы тела, но не менее 1,5 литров в день для взрослых. Чтобы не забывать вовремя пить воду, можно использовать специальные трекеры или дневники потребления жидкости.

Изображение от freepik