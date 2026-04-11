Врач рассказала таганрожцам, как избежать проблем с пищеварением после праздничного пасхального застолья

Для многих людей завершение Великого поста становится не только духовным событием, но и испытанием для пищеварительной системы. Резкий переход от строгих ограничений к обильному пасхальному праздничному столу может навредить здоровью. О том, как правильно вернуться к привычному рациону, рассказала врач общей практики и педиатр ИНВИТРО Елена Алексенцева.

Длительное ограничение калорий и отказ от продуктов животного происхождения меняют обмен веществ, поэтому резкая смена питания способна спровоцировать проблемы, особенно у людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Главный принцип выхода — постепенность. Нельзя возвращать все исключённые продукты в один день. Специалист советует начать с яиц, содержащих легкоусвояемый белок, но употреблять не более одной-двух штук в сутки. С четвёртого по седьмой день можно постепенно добавлять мясо птицы, например курицу или индейку, при этом от говядины и свинины лучше пока воздержаться.

Режим питания в этот период должен быть щадящим: рекомендуется четыре-пять приемов пищи небольшими порциями каждые три часа, чтобы не перегружать желудок и желчевыводящую систему. Идеальные способы приготовления — на пару или запекание в духовке. Особенно осторожными следует быть людям с хроническими заболеваниями, такими как панкреатит, холецистит или гастрит. Для них выход из поста должен занимать минимум две-три недели, а перед началом ограничений важно проконсультироваться с врачом.

Алкоголь на праздничном столе врач рекомендует полностью исключить, поскольку даже малые дозы могут негативно сказаться на поджелудочной железе. Если же переедания избежать не удалось и появились долго не проходящие боль или дискомфорт, стоит обратиться к специалисту. В некоторых случаях могут помочь препараты, улучшающие пищеварение, но их применение лучше обсудить с врачом, чтобы избежать противопоказаний.

