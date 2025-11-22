Главная » #Здоровье

Врач рассказал жителям Таганрога об эффективных методах борьбы с курением

На чтение 2 мин Просмотров 1 Опубликовано

Каждый год от болезней, вызванных курением, умирают миллионы людей по всему миру. Табачная зависимость — не просто вредная привычка, а серьёзная угроза здоровью, которая затрагивает не только курильщиков, но и окружающих их людей.

#Здоровье

Врач-терапевт ИНВИТРО Роман Высоких рассказал жителям Таганрога о действенных методах борьбы с никотиновой зависимостью. По словам эксперта, курение остается одной из главных предотвратимых причин смертности, приводя к онкологическим заболеваниям, хронической обструктивной болезни легких и патологиям сердечно-сосудистой системы.

Справиться с зависимостью помогают фармакологические препараты, которые имитируют эффекты никотина, снижая тягу к курению и смягчая симптомы отмены. Они воздействуют на зоны мозга, активируемые никотином, уменьшая удовольствие от процесса курения.

«Альтернативный метод — резкий отказ от сигарет — часто сопровождается абстинентным синдромом, включающим раздражительность, тревожность, проблемы со сном и концентрацией, а также набором веса. Несмотря на сложности, эта стратегия все же подтверждает свою эффективность в научных исследованиях», — отмечает Роман Высоких.

Профессиональное психологическое консультирование повышает шансы на успешный отказ от табака на 40–80%, помогая проанализировать роль курения в повседневной жизни и эмоциональном состоянии. Эффективны как индивидуальные, так и групповые сессии.

Еще один подход — никотинзаместительная терапия (НЗТ), которая предусматривает постепенное снижение доз никотина с использованием пластырей, жевательных резинок, ингаляторов или спреев. Дозировка подбирается индивидуально, исходя из количества выкуриваемых ранее сигарет.

Мобильные приложения для отказа от курения предлагают мотивационные инструменты: отслеживание улучшений здоровья, подсчет сэкономленных средств и систему поощрений.

«Хотя научные данные об их эффективности пока противоречивы, для многих такой формат поддержки оказывается психологически комфортным», — отмечает эксперт.

Изображение от freepik

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

медики медицина мнение эксперта полезные советы
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных обратной связи

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru