Врач рассказал жителям Таганрога об эффективных методах борьбы с курением

Каждый год от болезней, вызванных курением, умирают миллионы людей по всему миру. Табачная зависимость — не просто вредная привычка, а серьёзная угроза здоровью, которая затрагивает не только курильщиков, но и окружающих их людей.

Врач-терапевт ИНВИТРО Роман Высоких рассказал жителям Таганрога о действенных методах борьбы с никотиновой зависимостью. По словам эксперта, курение остается одной из главных предотвратимых причин смертности, приводя к онкологическим заболеваниям, хронической обструктивной болезни легких и патологиям сердечно-сосудистой системы.

Справиться с зависимостью помогают фармакологические препараты, которые имитируют эффекты никотина, снижая тягу к курению и смягчая симптомы отмены. Они воздействуют на зоны мозга, активируемые никотином, уменьшая удовольствие от процесса курения.

«Альтернативный метод — резкий отказ от сигарет — часто сопровождается абстинентным синдромом, включающим раздражительность, тревожность, проблемы со сном и концентрацией, а также набором веса. Несмотря на сложности, эта стратегия все же подтверждает свою эффективность в научных исследованиях», — отмечает Роман Высоких.

Профессиональное психологическое консультирование повышает шансы на успешный отказ от табака на 40–80%, помогая проанализировать роль курения в повседневной жизни и эмоциональном состоянии. Эффективны как индивидуальные, так и групповые сессии.

Еще один подход — никотинзаместительная терапия (НЗТ), которая предусматривает постепенное снижение доз никотина с использованием пластырей, жевательных резинок, ингаляторов или спреев. Дозировка подбирается индивидуально, исходя из количества выкуриваемых ранее сигарет.

Мобильные приложения для отказа от курения предлагают мотивационные инструменты: отслеживание улучшений здоровья, подсчет сэкономленных средств и систему поощрений.

«Хотя научные данные об их эффективности пока противоречивы, для многих такой формат поддержки оказывается психологически комфортным», — отмечает эксперт.

