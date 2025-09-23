Воздушная опасность объявлена в Таганроге вечером 23 сентября

В 21.49. 23 сентября в Таганроге объявлена воздушная опасность.

«Внимание! Воздушная опасность по городу. Рекомендовано покинуть открытые участки улиц, зайти в помещение и не подходить к окнам. Работают силы ПВО. Сохраняйте спокойствие!», — сообщила глава Таганрога Светлана Камбулова.

Напомним, что глава города публикует информацию о воздушных атаках на своих страницах в соцсетях только в том случае, если есть непосредственная угроза для Таганрога.