Восстановление жилья, пострадавшего от воздушных атак в Таганроге, городские власти держат на особом контроле

Также продолжается прием документов на компенсации за поврежденные автомобили.

Глава администрации Таганрога Светлана Камбулова сообщила, что держит на личном контроле вопросы устранения последствий воздушных атак на город. Власти понимают важность скорейшего возвращения жителей к нормальной жизни, поэтому восстановительные работы ведутся в оперативном режиме. Продолжается прием документов на компенсацию за поврежденные автомобили, а восстановление жилья выделено в отдельную приоритетную задачу.

На рабочем совещании городские власти детально разобрали ситуацию по каждому дому, получившему повреждения. В частности, речь шла об объектах на улице Инструментальной, 39-а и 39-б, на улице Портовой, 85-5, а также в переулке Сенном, 2-2, 2-3 и 2-4.

По адресу Портовая, 85-5 управляющая компания «УК Сервис строй-Юг» 8 июня провела ремонт кровли многоквартирного дома. Специалисты заменили 18 квадратных метров шиферного покрытия, загерметизировали все пробоины малого диаметра и заменили 70 креплений листов шифера. Сейчас УК формирует заявку в Фонд капитального ремонта для проведения капитального ремонта здания.

В переулке Сенном, 2/2, 2/3 и 2/4 оперативно заменили остекление и вывезли мусор.

По домам на улице Инструментальной, 39-а и 39-б управление ЖКХ заключило муниципальный контракт на обследование технического состояния зданий. Эксперты уже дали свое заключение. Власти обратились к строителям для проведения инструментального обследования и определения стоимости восстановительных работ. Свои коммерческие предложения специалисты должны представить до 12 июня.

По поручению Светланы Камбуловой сотрудники администрации выезжали на место. В ходе встреч с жителями они зафиксировали обращения, ответили на вопросы, подробно проинформировали граждан о результатах обследования и дали разъяснения по всем интересующим темам.

«Мы не оставляем людей один на один с проблемой. Информация о дальнейших этапах работ будет доводиться жителям оперативно. Работаем дальше», — подчеркнула Светлана Камбулова.

Фото: канал в МАХ Светланы Камбуловой