В Ростовской области на АЗС начнут дежурить волонтеры и казаки для помощи автомобилистам в очереди

Такое поручение дал сегодня на оперативном совещании в правительстве региона губернатор Юрий Слюсарь.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь поручил направить волонтеров и представителей казачьих формирований для дежурства на автозаправочных станциях. Соответствующее распоряжение он отдал 13 июля на оперативном совещании в правительстве региона, адресовав его главам муниципалитетов и своим заместителям.

«Это сейчас главная проблема, которая затмевает все остальные. Люди, прошу прощения, стоя в очередях за топливом, буквально звереют. Давайте организуем волонтеров, казаков для привлечения на дежурства на заправках. Мне рассказывали на этих выходных, когда жара уже установилась, люди вплоть до потери сознания в очереди — нет воды, невозможно выйти. Нужно просто оказать помощь, особенно пожилым, семьям с детьми. Волонтеры не будут влезать в технологический процесс – слива, выдачи топлива. Помощь – самое главное. Здесь волонтеры должны оказаться рядом. Представьте, человек 3 часа на жаре отстоял и перед ним стоянка закрылась: приходите через 5-6 часов. Я понимаю — они не хотят все продать сразу, за первые 2 часа, и остаться без бензина вообще. Ну какая-то должна быть обратная связь. Людям должны сказать, когда будет бензин, и остальное уже на усмотрение самого человека», — сказал Юрий Слюсарь.

Кроме того, глава региона поручил министерству транспорта области совместно с Госавтоинспекцией отрегулировать работу камер видеофиксации на выделенных полосах перед заправками, чтобы водители, стоящие в очередях за топливом, не получали штрафы.

На топливном рынке региона продолжаются проверки. Начальник главного управления МВД по Ростовской области Александр Речицкий доложил о 27 выявленных фактах нарушений, включая несоблюдение пожарной безопасности, незаконную реализацию и продажу некачественного топлива. В ходе проверок изъято 38 тонн топлива и кустарное оборудование. Работа в этом направлении продолжается.

Фото: donland.ru