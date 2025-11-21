Вопросы урбанистики и архитектуры обсуждают на региональных днях форума «Малая Родина – сила России»

Вопросы урбанистики и архитектуры обсуждают в эти дни в Тюменской области. Там проходят региональные дни III Всероссийского муниципального форума «Малая Родина – сила России». Он проводится по поручению Президента Владимира Путина.

Организатором выступает Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ).

«В эти дни главы муниципалитетов со всей страны соберутся в Тюменской области, чтобы обсудить стратегию архитектурного развития, новые правила развития городских территорий, цифровую и инклюзивную архитектуру, а также баланс сохранения и развития архитектуры исторических городов. Весь этот комплексный подход, объединяющий опыт и экспертный диалог, повышает качество жизни и обеспечивает устойчивое развитие территорий», — отметила Ирина Гусева, сопредседатель ВАРМСУ, член президиума Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления.

Региональные дни форума собрали почти 350 человек. Это представители муниципального сообщества, федеральных, региональных органов власти, Совета Федерации, Государственной Думы, общественных организаций и бизнеса.

«Хотел бы отметить присутствие в зале участников региональной программы «Время героев». Планируя с Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления тематику региональных дней, мы хотели заглянуть за горизонт, найти новые точки роста для развития муниципалитетов и посмотреть, где можно перенять друг у друга лучшие практики. Я надеюсь, что лучший опыт коллег вы сможете применить в своих муниципальных образованиях на благо нашей страны и жителей конкретных муниципалитетов. Чтобы жизнь в них становилась лучше, а вопросы людей, адресованные к местной власти, решались быстрее и эффективнее», — подчеркнул Евгений Грачев, заместитель начальника управления Президента РФ по внутренней политике.

В деловой программе форума визионерские лекции, мастер-классы, мастерская муниципальных практик и панельные дискуссии. Участники обсудили современные тенденции, инновационные подходы к проектированию и интеграцию архитектурных решений, которые реально улучшают качество жизни. На различных площадках познакомились с передовыми инициативами и успешными проектами администрации Тюмени. А также во время форума намечена встреча с Минстроем России, на которой обсудят федеральные проекты по созданию комфортной городской среды, капитальному ремонту домов, развитию ЖКХ и внедрению цифровых решений.

Представленные на региональных днях успешные практики и инициативы лягут в основу программы III Всероссийского муниципального форума «МАЛАЯ РОДИНА – СИЛА РОССИИ», который пройдет в апреле 2026 года. Тогда же состоится церемония вручения муниципальной премии «Служение».

Фото: ВАРМСУ