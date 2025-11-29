Волонтеры Таганрога проводят ежегодную доброакцию «Дари радость на Рождество»

В этом году акция, направленная на поддержку особенных детей, состоится уже в пятый раз. Об истории ее появления рассказал организатор мероприятий — генеральный директор АНО «Идейные» Илья ПИРОГОВ.

— Акция стартовала еще во время введения ограничений в связи с пандемией коронавируса. В то время были отменены массовые мероприятия, в том числе традиционные новогодние и рождественские ёлки. Больше всего пострадали от этого дети, которые и так нечасто выходят из дома и посещают какие-либо мероприятия: ребята с ментальными нарушениями, инвалиды-колясочники. Идея поздравить их на дому появилась в среде волонтеров городского общественного движения «Кто, если не мы?» в 2020 году. Я руководил движением больше 10 лет, опыт проведения масштабных мероприятий был. Но в первый раз организовать что-то «с нуля» всегда нелегко.

Мы запустили рекламу, активно работали в социальных сетях, рассказывая о нашей задумке, городское телевидение показало несколько сделанных мною роликов. Так и отыскали множество единомышленников. Волонтеры нашли связь с родителями и опекунами особенных детей, узнали, что они хотели бы получить в качестве подарков, и стали закупать необходимое. Была достигнута договоренность о сотрудничестве с социальным центром Таганрогского благочиния, который тогда располагался при Свято-Никольском храме на улице Шевченко. Именно туда жители города приносили приготовленные для детей подарки.

Уже в первый год мы получили около сотни заявок на участие! Причем география расширялась: добровольцы в костюмах Деда Мороза и Снегурочки ездили поздравлять ребят с Рождеством Христовым не только в пределах Таганрога, но и в пригороды.

В первый раз наше мероприятие походило на спартанский марафон. Отмечались проблемы с логистикой на маршрутах, некоторые волонтеры возвращались домой уже затемно, уставшие, но всегда довольные. Ведь это так замечательно – дарить радость тем, кто в ней нуждается!

В следующем году мы постарались устранить выявленные проблемы. Во-первых, поняли, что нагрузка объяснялась большим количеством адресов, которые нужно объехать. Причем если желающих участвовать в поздравлениях было много, то костюмов ощущался явный дефицит. Предложение «пусть до обеда по домам отправляются одни, а после обеда – другие» не решило проблему. Тогда костюмы стали давать напрокат неравнодушные таганрожцы. К акции присоединились сотрудники городской администрации — отделов по делам молодежи, по работе с общественными объединениями. Нам даже подарили пару костюмов специально для акции.

Во второй раз акция проходила еще более масштабно. Были задействованы студенты Таганрогского техникума сервиса и ЖКХ, которые нам очень помогли. Стали присоединяться и другие организации. Так, волонтеры АНО «Луч Надежды» оказали помощь в дополнительном обеспечении детей сладкими подарками (плюс к основным), добровольцы «Движения вверх» — с транспортом.

Каждый нашел в акции что-то для себя. Среди волонтеров множество педагогов, психологов, просто неравнодушных людей.

В конце 2022 года акция не проводилась. Из-за военных действий на пограничных с Таганрогом территориях в город и окрестности стали прибывать беженцы, которым нужно было оказывать экстренную помощь. Волонтеры переключились на новую масштабную задачу, и на традиционную рождественскую акцию в это трудное время просто не хватило сил. К тому же наше движение нуждалось в реорганизации в связи с постановкой новых целей.

В 2023 году из добровольческого движения мы создали полноценную автономную некоммерческую организацию «Идейные». И проведение акции решили возобновить. В тот год к ней впервые присоединились десантники Таганрога. А социальный центр Таганрогского благочиния был переименован в гуманитарный центр «Путь милосердия». Он переехал на улицу Свободы, но сотрудничество не прекратилось, его масштабы растут.

В 2024 году специально для проведения акции мы закупили несколько новых костюмов. Удалось, наконец, отладить логистику: ребята отрабатывали около сотни заявок всего за несколько дней, а времени на это уходило гораздо меньше. Из марафонского забега с испытанием на выносливость акция эволюционировала в продуманное мероприятие, которое не только приносит радость детям, но и доставляет огромное удовольствие всем ее участникам – и спонсорам, и волонтерам. Отрадно видеть, как другие добровольческие организации, вдохновившись нашей акцией, проводят схожие мероприятия.

В этом году у нас маленький юбилей: акция проходит в пятый раз. Мы закупили еще шесть новогодних костюмов, нам подали свыше 70 заявок, и более половины из них уже нашли своих спонсоров. Мы впервые запланировали провести показ волшебной «песочной» сказки в одном из таганрогских детдомов — среди его воспитанников много «особенных» детей.

Ежегодно традиционно делаем ролики о нашей акции, а также снимаем сюжеты, которые выходят на таганрогском 5-м телеканале. Этот год, думаю, не станет исключением. Ежегодно растет количество участников акции. Одних только Дедов Морозов и Снегурочек в прошлом году оказалось более 30 человек. А есть еще спонсоры, водители, люди, которые помогают с сортировкой и доставкой подарков. Каждый год больше сотни волонтеров объединяет желание дарить радость детям на Рождество Христово. Надеюсь, так и будет и впредь.

Фото: страница АНО «Идейные» Вконтакте