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Студенты таганрогских вузов активно участвуют в проведении детской оздоровительной кампании

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Участники молодежные педагогических отрядов и волонтерских объединений работают с детьми в лагерях на черноморском и побережье Азовского моря.

Новости Таганрога

В России стартовала летняя оздоровительная кампания: с приходом июня детские лагеря всех типов — от пришкольных площадок до загородных комплексов — начали принимать школьников. Активное участие в организации отдыха принимают студенты, в том числе участники педагогических отрядов и волонтерских проектов.

Студенты Таганрогского института имени А. П. Чехова ежегодно работают вожатыми в детских оздоровительных центрах и лагерях на побережьях Азовского и Черного морей. Среди них — «Котлостроитель», «Дмитриадовский», «Орленок», «МИР», пансионат «Красный десант», МДЦ «Артек», «Чайка», пансионат «Шахтинский текстильщик», «Спутник» и другие. Такая работа позволяет студентам участвовать в воспитательном процессе и повседневной организации досуга детей.

Кроме того, студенты Таганрогского института имени А. П. Чехова и Политехнического института в рамках летней кампании занимаются волонтерской деятельностью на спортивных площадках Таганрога. Они проводят для детей занятия по общей физической подготовке и помогают готовиться к сдаче норм ГТО.

На базе Таганрогского института имени А. П. Чехова работает «Школа вожатского мастерства». Там будущие вожатые изучают основы вожатской деятельности, детскую психологию, игротехнику, правила оказания первой помощи и требования техники безопасности.

Летняя практика становится важным этапом профессионального становления: студенты получают практический опыт работы с детьми, учатся ответственности и развивают лидерские качества. Для дальнейшей карьеры в сфере образования и воспитания такой фундамент служит основой профессионального роста.

Фото: канал в МАХ Светланы Камбуловой

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Таганрогская правда

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