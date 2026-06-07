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В Таганроге 12 студенток очной формы обучения получили выплату в 100 тыс. рублей по беременности

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Это мера поддержки беременных женщин введена в 2026 году в рамках региональной программы по повышению рождаемости и национального проекта «Семья».

Новости Таганрога

В Таганроге беременные студентки начали получать единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей. Мера поддержки была введена в 2026 году в рамках региональной программы по повышению рождаемости и национального проекта «Семья».

Выплата призвана снизить финансовую нагрузку на молодые семьи и создать комфортные условия для совмещения учебы и материнства. По состоянию на 1 июня выплату уже оформили 12 будущих мам, которые обучаются в учреждениях среднего профессионального и высшего образования, сообщила глава Таганрога Светлана Камбулова.

Помимо этого, в рамках нацпроекта продолжают действовать и другие меры поддержки семей с детьми. В их числе — пункты проката вещей для новорожденных, единовременная выплата в 300 тысяч рублей многодетным семьям, а также компенсация половины стоимости обучения для студентов из многодетных семей.

Уточнить подробности можно в Управлении социальной защиты населения Таганрога по телефонам: 8 (8634) 477-206 и 8 (8634) 477-208.

Фото: magnific

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Таганрогская правда

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